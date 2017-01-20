Tunceli Valisi, belediye başkanvekili olarak göreve başladı
Tunceli Belediye Eşbaşkanı Mehmet Ali Bul'un tutuklandıktan sonra görevden alınmasının ardından Belediye Başkanvekili olarak atanan Vali Yardımcısı Olgun Öner'in yerine İçişleri Bakanlığı tarafından başkanvekili olarak atanan Vali Osman Kaymak görevine başladı.
Tunceli Belediye Eşbaşkanı Mehmet Ali Bul'un tutuklandıktan sonra görevden alınmasının ardından Belediye Başkanvekili olarak atanan Vali Yardımcısı Olgun Öner'in yerine İçişleri Bakanlığı tarafından başkanvekili olarak atanan Vali Osman Kaymak görevine başladı. Tunceli Belediye Başkanvekili olarak göreve başlayan Vali Osman Kaymak, ilk olarak belediye birim amirleri ile durum değerlendirme toplantısı yaptı, belediye çalışmaları ve karşılaşılan sorunlar hakkında bilgi aldı. İlde, vatandaşlara yönelik hizmetlerin aksamaması için gerekli çalışmaların yapılmasını ve vatandaşın yaşadığı sıkıntıların giderilmesini isteyen Kaymak, "Bakanlığımız tarafından yapılan bu görevlendirmenin ilimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi. (Ercan Topaç /İHA)
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.