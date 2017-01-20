Tunceli Valisi, belediye başkanvekili olarak göreve başladı

Tunceli Belediye Eşbaşkanı Mehmet Ali Bul'un tutuklandıktan sonra görevden alınmasının ardından Belediye Başkanvekili olarak atanan Vali Yardımcısı Olgun Öner'in yerine İçişleri Bakanlığı tarafından başkanvekili olarak atanan Vali Osman Kaymak görevine başladı.

Tunceli Belediye Eşbaşkanı Mehmet Ali Bul'un tutuklandıktan sonra görevden alınmasının ardından Belediye Başkanvekili olarak atanan Vali Yardımcısı Olgun Öner'in yerine İçişleri Bakanlığı tarafından başkanvekili olarak atanan Vali Osman Kaymak görevine başladı.

Tunceli Belediye Başkanvekili olarak göreve başlayan Vali Osman Kaymak, ilk olarak belediye birim amirleri ile durum değerlendirme toplantısı yaptı, belediye çalışmaları ve karşılaşılan sorunlar hakkında bilgi aldı.

İlde, vatandaşlara yönelik hizmetlerin aksamaması için gerekli çalışmaların yapılmasını ve vatandaşın yaşadığı sıkıntıların giderilmesini isteyen Kaymak, "Bakanlığımız tarafından yapılan bu görevlendirmenin ilimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi.

(Ercan Topaç /İHA)