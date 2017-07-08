Tunceli Valiliğinden Pülümür'deki patlamaya ilişkin açıklama

Tunceli Valiliği, Pülümür ilçesinde sivil bir aracın geçişi sırasında meydana gelen patlamaya ilişkin açıklama yaptı.

Tunceli Valiliği, Pülümür ilçesinde sivil bir aracın geçişi sırasında meydana gelen patlamaya ilişkin açıklama yaptı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "8 Temmuz 2017 günü saat 19.10 sıralarında Pülümür-Erzincan karayolunun 5. kilometresinde daha önceden yola yerleştirilmiş olan el yapımı patlayıcı düzeneği bölgeden geçmekte olan kamyonetin geçişi esnasında patlatılmıştır. Meydana gelen patlama neticesinde, kamyonet yan yatmış ve kamyonette bulunan bir sivil vatandaşımız hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmıştır. Yaralanan vatandaşımız Pülümür ilçemizde yapılan ilk müdahalenin ardından Tunceli Devlet Hastanesine getirilmiş olup, sağlık durumu iyidir. Ayrıca olay bölgesinde patlama nedeniyle oluşan tahribatın giderilmesi ve olay yeri inceleme çalışmalarının sekteye uğramaması amacıyla, Pülümür-Erzincan karayolu ikinci bir duyuruya kadar her iki yönlü olarak trafiğe kapatılmıştır" denildi.

Öte yandan patlamayı gerçekleştiren teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla hava destekli operasyon başlatıldığı bildirildi.

(Ercan Topaç / İHA)