28.12.2016 17:20 Tunceli Valiliğinden çatışma açıklaması

Tunceli Valiliği, bir güvenlik görevlisinin şehit olduğu çatışmaya ilişkin açıklama yaptı. Tunceli Valiliği, bir güvenlik görevlisinin şehit olduğu çatışmaya ilişkin açıklama yaptı.



Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "28 Aralık 2016 tarihinde İlimiz Hozat İlçesi Aşağışavaliler mevkiinde güvenlik güçlerimizce icra edilen arama/tarama faaliyeti esnasında BTÖ mensubu bir grup ile sıcak temas sağlanmış olup, çatışma yaşanmıştır. Çıkan çatışmada (2) BTÖ mensubu terörist etkisiz hale getirilmiştir.



Çatışma esnasında (1) askerimiz ağır yaralanarak Tunceli Devlet Hastanesinde sevk edilmiş olup, yapılan tüm müdahalelere rağmen kahraman askerimiz kurtarılamayarak şehit olmuştur.



Bölgede teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için operasyonlar devam etmektedir" denildi.

