Tunceli-Erzincan karayolu yeniden ulaşıma kapatıldı

Tunceli-Erzincan karayolu güvenlik gerekçesiyle bugün de çift taraflı ulaşıma kapatıldı. Bölgede operasyonların devam ettiği öğrenildi.

Tunceli-Erzincan karayolu güvenlik gerekçesiyle bugün de çift taraflı ulaşıma kapatıldı. Bölgede operasyonların devam ettiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Tunceli'de güvenlik güçleri dün akşam saatlerinde Tunceli-Pülümür- Erzincan karayolunu trafiğe kapatarak Pülümür Vadisi olmak üzere bölgede operasyon başlatmıştı. Yaklaşık 2 saat sonra açılan yol bugün tekrar kapatıldı. Helikopterlerle özel timlerin sevk edildiği Pülümür Vadisi'nde operasyonların devam ettiği bildirildi.

(Ercan Topaç /İHA)