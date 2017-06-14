Tunceli-Erzincan karayolu yeniden ulaşıma kapatıldı
Tunceli-Erzincan karayolu güvenlik gerekçesiyle bugün de çift taraflı ulaşıma kapatıldı. Bölgede operasyonların devam ettiği öğrenildi.
Tunceli-Erzincan karayolu güvenlik gerekçesiyle bugün de çift taraflı ulaşıma kapatıldı. Bölgede operasyonların devam ettiği öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, Tunceli'de güvenlik güçleri dün akşam saatlerinde Tunceli-Pülümür- Erzincan karayolunu trafiğe kapatarak Pülümür Vadisi olmak üzere bölgede operasyon başlatmıştı. Yaklaşık 2 saat sonra açılan yol bugün tekrar kapatıldı. Helikopterlerle özel timlerin sevk edildiği Pülümür Vadisi'nde operasyonların devam ettiği bildirildi. (Ercan Topaç /İHA)
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