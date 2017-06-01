Tunceli'de tuzaklanan patlayıcı infilak etti: 1 asker yaralı

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde yürütülen operasyonda uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 askerin hafif yaralandığı bildirildi.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde yürütülen operasyonda uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 askerin hafif yaralandığı bildirildi.

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Güvenlik güçlerimizce İlimiz Çemişgezek ilçesi Karakol Tepe ve Birlik Tepe bölgelerinde 'Şehit Piyade Er Nazmi Yıldızlı-122' operasyonu 31 Mayıs 2017 tarihinde başlatılmıştır. Yapılan operasyon esnasında teröristler tarafından uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcı düzeneğinin patlatılması suretiyle saldırı yapılmıştır. Yapılan saldırı esnasında 1 kahraman askerimiz hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmış, yaralı askerimiz gerekli tedavinin yapılması için bölgeden alınarak Tunceli Devlet Hastanesine getirilmiştir. Askerimizin sağlık durumu iyidir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalara azim ve kararlılıkla aralıksız devam edilmektedir" denildi.

(Ercan Topaç /İHA)