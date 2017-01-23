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Tunceli'de teröristlere ait 19 sığınak bulundu
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Tunceli'de teröristlere ait 19 sığınak bulundu

Tunceli'de güvenlik güçleri tarafından yürütülen operasyonlarda 19 sığınak içerisinde çok sayıda malzeme ele geçirildiği bildirildi.

Tunceli'de güvenlik güçleri tarafından yürütülen operasyonlarda 19 sığınak içerisinde çok sayıda malzeme ele geçirildiği bildirildi.
Tunceli Valiliği kent genelinde devam eden operasyonlara ilişkin yapılan açıklamada, "Güvenlik Güçlerimizce terörist unsurları yakalamak/etkisiz hale getirmek, teröristlere ait sığınak/barınakları tespit ve imha etmek maksadıyla, İlimiz Mülki sınırları içerisinde bulunan Bali Deresi mevkiinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında; teröristlere ait (19) sığınak tespit edilmiş ve bahse konu sığınaklarda; (1) adet el bombası, (2) adet kalaşnikof şarjörü, (4) adet cep telefonu, (60) kg benzin, (4) adet akü, (9) adet küçük tüp, (1) adet dürbün, (1) adet güneş paneli, (2) adet telsiz, (2) top elektrik kablosu, (1) adet 500 Euro para, çok sayıda örgütsel doküman, muhtelif giyecek malzemesi ve yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir. Ele geçirilen dokümanlara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile el konulmuş diğer malzemeler olay yerinde imha edilmiştir" denildi.
(Ercan Topaç / İHA)


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