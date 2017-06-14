Tunceli'de terör operasyonu: 6 gözaltı

Tunceli'de güvenlik güçlerinin düzenlediği terör operasyonunda 6 şahıs gözaltına alındı.
Tunceli'de güvenlik güçlerinin düzenlediği terör operasyonunda 6 şahıs gözaltına alındı. Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce BTÖ, MLKP ve TKP/ML-TİKKO terör örgütlerinin Hozat ve Ovacık ilçesi yapılanmalarına yönelik 14 Haziran 2017 tarihinde icra edilen operasyon kapsamında 6 şahıs gözaltına alınmıştır" denildi. (Ercan Topaç /İHA)
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