Tunceli'de terör operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı

Tunceli'de polisin düzenlediği operasyonda terör örgütü üyesi olmak suçundan yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Tunceli'de polisin düzenlediği operasyonda terör örgütü üyesi olmak suçundan yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bölücü terör örgütü PKK'nın, iş birlikçi ve kuryelerine yönelik çalışma yaptı. Polisin yaptığı çalışma sonucu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyette ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

