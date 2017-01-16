16.01.2017 18:54 Tunceli'de terör operasyonu: 10 gözaltı

Tunceli merkezli olarak iki ilde TKP/ML-TİKKO terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Tunceli merkezli olarak iki ilde TKP/ML-TİKKO terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İlimiz merkezli TKP/ML-TİKKO terör örgütüne yönelik başlatılan operasyon kapsamında İstanbul ilinde 3, Tunceli Hozat ilçesinde 3, Tunceli Çemişgezek ilçesinde 2, Ovacık ilçesinde 2 olmak üzere toplam 10 şahıs 'terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek ve eleman temin etmek' suçundan gözaltına alınmış, gözaltına alınan şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ve 1 adet tabanca şarjörü ele geçirilmiştir" denildi.



