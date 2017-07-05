Tunceli'de hava destekli operasyon

Tunceli'nin Nazımiye İlçesi Jandarma Komutanlığına taciz ateşinde bulunan teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla hava destekli operasyon başlatıldı.

Tunceli'nin Nazımiye İlçesi Jandarma Komutanlığına taciz ateşinde bulunan teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla hava destekli operasyon başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde bulunan jandarma komutanlığına PKK'lı teröristler tarafından uzun namlulu silahlarla taciz ateşi açıldı. Güvenlik güçlerinin karşılık vermesi üzerine ormanlık alana kaçan PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirmek amacıyla bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.

Olayda can ve mal kaybı meydana gelmediği öğrenildi.

(Ercan Topaç / İHA)