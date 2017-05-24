Tunceli'de hain tuzak: 2 asker yaralandı

Tunceli'de terörle mücadele kapsamında yapılan çalışmada el yapımı patlayıcı ele geçirilirken, 2 patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 2 askerin yaralandığı bildirildi.

Tunceli'de terörle mücadele kapsamında yapılan çalışmada el yapımı patlayıcı ele geçirilirken, 2 patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 2 askerin yaralandığı bildirildi.

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada," İl merkezi Çiçekli Bölgesinde İl Jandarma Komutanlığınca 23 Mayıs 2017 günü yürütülen operasyon kapsamında yapılan arama tarama faaliyetlerinde, teröristler tarafından daha önceden döşenmiş patlatılmaya hazır EYP ele geçirilmiştir.Bölgede devam eden operasyonlar esnasında bir grup terör örgütü mensubu ile sıcak temas sağlanmış kısa süreli çatışma yaşanmıştır. Yaşanan çatışma esnasında teröristlerin döşemiş olduğu 2 adet EYP'nin patlaması sonucu 2 kahraman askerimiz hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmıştır.Askerlerimiz gerekli tedavinin yapılması için hastaneye sevk edilmiş olup sağlık durumları iyidir"denildi.

Yaşanan çatışmaya müteakip teröristlerin tahmini kaçış güzergahlarının bölgede konuşlu bulunan Obüs ile ateş altına alındığını aktaran Valilik açıklamasının devamında bölgede operasyonlara devam edildiğini, terörist unsurların bulunmasına yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü kaydedildi.

