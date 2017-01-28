Tunceli'de görüntülendi

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesi Tağar Çayı Vadisi'nde ilk defa nesli tükenme tehlikesinde olan vaşak görüntülendi.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesi Tağar Çayı Vadisi'nde ilk defa nesli tükenme tehlikesinde olan vaşak görüntülendi.

Çemişgezek Anıl Köyünde hayvancılık yapan Çetin Uçur isimli vatandaş hayvanlarını otlatmak için Tağar Çayı Vadisine götürdü. Yanındaki köpeklerin bir ağaca doğru saldırması üzerine ağacın yanına giden Uçur, ağaçta cın vaşak gördü. Zarar vermemeleri için köpeklerini bölgeden uzaklaştıran Çetin Uçur, cep telefonuyla vaşağı kaçmadan önce fotoğraflamayı başardı. Vaşakları bölgede daha öncede çok kez gördüğünü ve ilk kez fotoğrafını çekebildiğini belirten Çetin Uçur, "Çemişgezek Anıl Köyünde yaşıyorum. Küçükbaş hayvanlarımı otlatmak için Tağar Çayı Vadisi'ne indirdim. Burada köpeklerim bir ağaca doğru aniden saldırdılar. Ben de köpeklerimin yabani bir hayvan gördüklerini tahmin ettim. Köpekleri takip ettiğimde bir ağacın zirvesinde vaşak olduğunu gördüm. Ağacın zirvesinde olması beni çok şaşırttı. Tağar Vadisi'nde bu vaşakları daha önce çok kez görmüştüm. Ama ilk kez fotoğraflayabildim. Nesli tükenmeyle karşı karşıya olan bir hayvan olduğunu biliyorum. Fotoğrafını çektim ve zarar vermesinler diye köpeklerimi bölgeden uzaklaştırdım" dedi.

Tağar Çayı kıyısında yaban keçileri sürüler halinde yoğun olarak görülürken, nesli tükenme karşı karşıya olan su samurları ve benekli semenderlerin görüntülenmesinin ardından, yine nesli tükenme tehlikesi olan vaşakların görüntülenmesi Tağar Çayı Vadisi'nin doğal zenginliğini gözler önüne seriyor.

(Sezai Akın / İHA)