11.02.2017 17:42 Tunceli'de çatışma: 2 asker yaralı

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 2 asker yaralandı. Tunceli'nin Pülümür ilçesinde güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 2 asker yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Pülümür ilçesi Kızılmescit bölgesinde teröristlerin etkisiz hale getirilmesine yönelik operasyon başlatıldı. Operasyon sırasında güvenlik güçleri bir grup teröristle karşı karşıya geldi. Teröristlerin, güvenlik güçlerinin teslim ol çağrılarına ateş açarak karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Çatışmada 2 asker yaralandı. Yaralılar, operasyon bölgesinden helikopterle alınarak, Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bölgede operasyon sürüyor.

(Ercan Topaç / İHA)

