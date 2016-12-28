28.12.2016 14:49 Tunceli'de çatışma: 1 şehit

Tunceli'de çıkan çatışmada yaralanan güvenlik görevlisi kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Tunceli'de çıkan çatışmada yaralanan güvenlik görevlisi kaldırıldığı hastanede şehit oldu.



Edinilen bilgiye göre, Tunceli merkeze bağlı Geyiksuyu Köyü ile Hozat ilçesi arasında kalan kırsal alanda operasyona çıkan güvenlik güçleri ile bir grup terörist arasında çatışma çıktı. Çatışmada bir güvenlik görevlisi ağır yaralanırken, 2 terörist de etkisiz hale getirildi. Yaralanan güvenlik görevlisi, kaldırıldığı Tunceli Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu.



Yoğun kar yağışının olduğu bölgede çatışmanın yer yer devam ettiği öğrenilirken, bölgeye takviye birlikler sevk edildi.

