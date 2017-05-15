Tunceli'de çatışma: 1 asker yaralı

Tunceli'nin Nazımiye ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü üyeleri arasında çıkan çatışmada 1 güvenlik görevlisi yaralandı.
Tunceli'nin Nazımiye ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü üyeleri arasında çıkan çatışmada 1 güvenlik görevlisi yaralandı. Edinilen bilgiye göre Tunceli'nin Nazımiye İlçesi'ne bağlı Dokuzkaya Köyü kırsalında operasyon yürüten güvenlik güçleri ile terör örgütü PKK'lılar arasında sıcak temas yaşandı. Bölücü terör örgütü mensuplarının açtığı ilk ateşte 1 güvenlik görevlisi yaralandı. Yaralı asker, Skorsky tipi askeri helikopterle Tunceli Devlet Hastanesi'ne getirilerek tedavi altına alındı. Yaralı askerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Bölgede operasyonun sürdüğü bildirildi. (Ercan Topaç / İHA)
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