Tunceli'de basma düzenekli patlayıcı bulundu

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde düzenlenen operasyonda plastik kutu içerisine yerleştirilmiş basma düzenekli el yapımı patlayıcı bulundu.

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde düzenlenen operasyonda plastik kutu içerisine yerleştirilmiş basma düzenekli el yapımı patlayıcı bulundu.

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklama, İl Jandarma Komutanlığı tarafından Pülümür ilçesi 2 bin 119 rakımlı tepe bölgesinde operasyon başlatıldığı, operasyon kapsamında devam eden arama tarama faaliyetleri esnasında plastik kutu içerisine yerleştirilmiş basma düzenekli el yapımı patlayıcı bulunduğu belirtildi.

Valilik açıklamasında, terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalara azim ve kararlılıkla devam edildiği kaydedildi.

(Ercan Topaç /İHA)