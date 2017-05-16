Tunceli'de 31 yer özel güvenlik bölgesi ilan edildi

Tunceli'de yürütülen operasyonlar nedeniyle merkez ve 4 ilçede 31 yer özel güvenlik bölgesi ilan edildi.

Tunceli'de yürütülen operasyonlar nedeniyle merkez ve 4 ilçede 31 yer özel güvenlik bölgesi ilan edildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar nedeniyle halkın can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla koordinat bilgileri de verilen Tunceli merkez, Ovacık, Pülümür, Hozat ve Nazımiye ilçe sınırları içinde 31 ayrı bölgenin 16 Mayıs ile 30 Mayıs 2017 tarihleri arasında özel güvenlik bölgesi ilan edildiği bildirildi.

Valilik açıklamasında özel güvenlik bölgelerine mülki amir izni olmadan girişlerin yasaklandığı belirtilirken, terörist unsurların bulunması ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların da kararlılıkla devam ettiği kaydedildi.

Açıklamanın devamında özel güvenlik bölgesi ilan edilen yerlerin, Tunceli merkezde Bali, Kurutlu Deresi, Gözlek-Sepertek, Kutu Deresi, Ahpanos-Salderesi, Laç Deresi, Ovacık ilçesinde, Eroğlu Mahallesi, Mercan Dağları, Kıran Deresi, Kınıkan Tepe, Golanyaylası, Eğerci Mahallesi, Dülbektaşı,Karaoğlan Dağı Yarpuzlu Mahallesi, Alisırtı geçidi, Dalav Yaylası, Karagöl Yaylası, Kurugöl Yaylası, Bastır Yaylası, Kurt Yaylası, Çeşme Yaylası, Yel Yaylası Ganikastik, Çığırlı Yaylası, Karadere, Nazımiye ilçesinde Tavuklu, Doğantaş Dokuzkaya, Pülümür ilçesinde Yoncalık Yaylası, Sarıgül Yaylası ve Hozat ilçesinde ise Kinzir Ormanları olduğu ifade edildi.

(Ercan Topaç / İHA)