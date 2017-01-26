Tunceli'de 238 köy yolu ulaşıma kapandı

Tunceli'de kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. İki gündür devam eden kar yağışı nedeniyle kent genelinde 238 köy yolu ulaşıma kapandı.

Tunceli'de kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. İki gündür devam eden kar yağışı nedeniyle kent genelinde 238 köy yolu ulaşıma kapandı.

Tunceli'de dünden bu yana aralıklarla devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar yağışı nedeniyle kent genelinde 238 köy yolu ulaşıma kapandı. Yağış nedeniyle kent genelinde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personel bir gün süreyle idari izinli sayılırken, ekipler, kapanan yolları açmak için çalışma yürütüyor.

(Ercan Topaç/İHA)