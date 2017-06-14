Tunceli'de 2 terörist ölü ele geçirildi

Tunceli'de Pülümür vadisinde düzenlenen operasyonda 2 teröristin silahları ile birlikte ölü olarak geçirildiği, yardım ve yataklık yaptığı ileri sürülen 2 şüphelinin de yaralı yakalandığı bildirildi.

Tunceli'de Pülümür vadisinde düzenlenen operasyonda 2 teröristin silahları ile birlikte ölü olarak geçirildiği, yardım ve yataklık yaptığı ileri sürülen 2 şüphelinin de yaralı yakalandığı bildirildi.

Tunceli Valiliği, Pülümür Vadisi'nde gerçekleştirilen operasyona ilişkin açıklama yaptı. Valilik açıklamasında Tunceli-Pülümür karayolu Bilgili Mahallesi mevkiinde keşif ve gözetleme amacıyla bölgede bulunan silahlı İHA tarafından 5 kişilik terörist gruba ait ısı kaynağı tespit ederek atış yaptığı belirtilerek, yapılan atış neticesinde kurye işbirlikçi olduğu değerlendirilen 2 şahsın yaralı yakalandığı, bölgedeki operasyonlarda ise 2 teröristin silah ve mühimmatla ölü olarak ele geçirildiği ifade edildi.

Açıklamada, "Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca planlanan operasyonlar kapsamında, 13 Haziran 2017 tarihinde Tunceli-Pülümür karayolu Bilgili Mahallesi mevkiinde keşif gözetleme maksadıyla bölgede bulunan silahlı İHA tarafından 5 kişilik terörist gruba ait ısı kaynağı tespit edilmiş ve tespit edilen ısı kaynağına İHA ile atış yapılmıştır. Yapılan atış neticesinde kurye işbirlikçi olduğu değerlendirilen 2 şahıs yaralı olarak ele geçirilmiştir.Bölgede devam eden operasyonlar ve arama tarama faaliyetlerinde silahlı İHA ile atış yapılan bölgede biri kadın, biri erkek 2 terörist ölü olarak ele geçirilmiştir. Ayrıca bölgede 3 adet mutfak tüpü içerisine yerleştirilmiş 150 kilogram ağırlığında alüminyum tozu ve amonyum nitrat ile güçlendirilmiş 1 adet EYP ve önceden tuzaklanmış patlatılmaya hazır vaziyette 4 adet mayın EYP düzeneği ele geçirilmiştir. Ele geçirilen 1 adet EYP düzeneği Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile bulunduğu yerde imha edilmiş olup, bulunan diğer 4 EYP düzeneği daha sonra imha edilecektir" denildi.

Operasyonlar kapsamında Tunceli-Pülümür karayolunun kısa süreli kapatıldığı aktarılan açıklamanın devamında, "Kısa süreli olarak trafiğe kapatılmış, operasyonların tamamlanmasına ve bulunan EYP'nin imha edilip yolun onarılmasına müteakip tekrar trafiğe açılmıştır. Bahse konu bölgede teröristlere ait 2 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 8 adet Kalaşnikof şarjörü 157 adet fişek, 3 adet el bombası, 1 adet el telsizi, 2 adet pil bloğu, 4 adet 200 TL'lik banknot 12 çuval 50 kg'lık un, ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilmiştir. Ölü olarak ele geçirilen teröristlere ait cesetler gerekli DNA incelemesinin yapılması için Malatya Adli Tıp Kurumuna gönderilmiştir" ifadelerine yer verildi.

(Ercan Topaç /İHA)