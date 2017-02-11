11.02.2017 18:23 Tunceli'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada yaralı asker sayısı 3'e yükseldi. Çatışmada, bir terörist öldürülürken, bir terörist de yaralı olarak yakalandı. Tunceli'nin Pülümür ilçesinde güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada yaralı asker sayısı 3'e yükseldi. Çatışmada, bir terörist öldürülürken, bir terörist de yaralı olarak yakalandı.

Pülümür ilçesi Kızılmescit bölgesinde teröristlerin etkisiz hale getirilmesine yönelik operasyon başlatılmıştı. Operasyon sırasında güvenlik güçleri bir grup teröristle karşılaşmış, teröristlerin, güvenlik güçlerinin "teslim ol" çağrılarına ateş açarak karşılık vermesi üzerine çatışma çıkmıştı. Çatışmada, 2 asker yaralanmıştı. Çatışmanın devam ettiği bölgede bir asker daha yaralanırken, biri ölü, biri de yaralı olmak üzere 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyon sürüyor.



