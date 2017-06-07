Tunceli'de 2 asker hafif yaralandı

Tunceli'de önceden tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 güvenlik görevlisi hafif şekilde yaralandı.
Tunceli'de önceden tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 güvenlik görevlisi hafif şekilde yaralandı. Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca İlimiz Pülümür ilçesi Geriş Tepe bölgesinde 'Şehit Uzman Jandarma Çavuş Osman Öz-111' operasyonu 06 Haziran 2017 tarihinde başlatılmıştır. Operasyon esnasında teröristler tarafından daha önceden döşenmiş patlatılmaya hazır vaziyette 1 adet EYP patlamıştır. EYP'nin patlaması sonucu 2 kahraman askerimiz hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmış, yaralı askerlerimiz gerekli tedavinin yapılması için Tunceli Devlet Hastanesine getirilmiştir. Askerlerimizin sağlık durumları iyidir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalara azim ve kararlılıkla aralıksız devam edilmektedir" denildi. (Ercan Topaç /İHA)
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