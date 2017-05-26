Tunceli'de 1 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli'de güvenlik güçlerinin yürüttüğü operasyonda 1 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Tunceli'de güvenlik güçlerinin yürüttüğü operasyonda 1 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada,"Merkez Çiçekli Bölgesinde İl Jandarma Komutanlığınca 23 Mayıs 2017 günü yürütülen operasyonda bir grup terör örgütü mensubu ile sıcak temas sağlanmış kısa süreli çatışma yaşanmıştır. Yaşanan çatışma esnasında teröristlerin döşemiş olduğu 2 adet EYP'nin patlaması sonucu 2 kahraman askerimiz hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmıştır. Yaşanan çatışmaya müteakip teröristlerin tahmini kaçış güzergahları bölgede konuşlu bulunan Obüs ile ateş altına alınmıştır. Bahse konu operasyon neticesinde bölücü terör örgütü mensubu 1 teröristin etkisiz hale getirildiği değerlendirilmektedir" denildi.

Valilik, terörist unsurların bulunmasına yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğünü de bildirdi.

(Ercan Topaç/İHA)