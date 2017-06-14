Tunay Torun Medipol Başakşehir'de

Medipol Başakşehir, Kasımpaşa'da forma giyen orta saha oyuncusu Tunay Torun'u kadrosuna kattı.
Medipol Başakşehir, Kasımpaşa'da forma giyen orta saha oyuncusu Tunay Torun'u kadrosuna kattı. Kasımpaşa'da forma giyen orta saha oyuncusu Tunay Torun, Medipol Başakşehir ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Kasımpaşa'da sezonun ikinci yarısında fazla forma şansı bulamayan Tunay Torun, sözleşmesi sona erdiği lacivert-beyazlı kulüpte forma giydiği 109 maçta 13 gol kaydetti.
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