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Tuna: 'Güçlü yanlarımızı gerçekleştiremedik'
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Tuna: 'Güçlü yanlarımızı gerçekleştiremedik'

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Kardemir Karabükspor deplasmanında 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ta Antrenör Tamer Tuna, 'Bugün fazlalıklarımızı ve güçlü yanlarımızı tam anlamıyla gerçekleştiremedik' dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Kardemir Karabükspor deplasmanında 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ta Antrenör Tamer Tuna, "Bugün fazlalıklarımızı ve güçlü yanlarımızı tam anlamıyla gerçekleştiremedik" dedi.
Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Tuna, çok önemli bir maç kaybettiklerini ve bu nedenle üzgün olduklarını söyledi.
Güçlü ve iyi bir takım olduklarını ifade eden Tuna, "Bugün fazlalıklarımızı ve güçlü yanlarımızı tam anlamıyla gerçekleştiremedik. Gerçekleştirmemiz için ortaya koymamız gerekenler vardı, bunlar eksikti biraz. Hedeflediğimiz bir şampiyonluk düşüncesi var. Bu da oyuncuların da bizim de her zaman kafamızda ve hiç bir zaman konsantrasyonumuzu bozmadan ilerlemeye devam edeceğiz. Bu noktada takıma, oyunculara ve kendimize güvenimiz tam. Bu da devam edecektir" dedi.

KARDEMİR KARABÜKSPOR CEPHESİ
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş'ı ağırlayan Kardemir Karabükspor 2-1'lik skorla galip olurken maç sonrası Teknik Direktör Igor Tudor, "Çok iyi bir galibiyet aldık, müthiş bir galibiyet aldık" dedi.
Maçın ardından açıklama yapan Teknik Direktör Igor Tudor, büyük bir takıma karşı iyi bir galibiyet aldıklarını söyleyerek, "Antrenmanlarda oyunculardan, arkadaşlarımdan istediğim şeyleri göz önüne alırsak belki zor bir hoca olabilirim. Ama neticesini görüyorsunuz. Dolayısıyla çok önemli bir galibiyet, çok mutluyum" diye konuştu.
İsminin büyük takımlarla anıldığı, özellikle Galatasaray ile anılmasıyla ilgili soruya ise Tudor, "Daha öncede birkaç kez söylediğim şeyi tekrarlayacağım. Ben şu an burada hocayım, Karabükspor'un hocasıyım. Bana bu fırsatı verdikleri için Türkiye Süper Ligi'nde hoca olma fırsatı verdikleri için öncelikle teşekkür ederim. Ben anı yaşayan birisiyim. Bu an gerçekten iyi bir şeyler yaparsanız önümüzdeki yıllarda da zaten sizi bu başarılar bir yere getirecektir. Ama şu an Karabükspor odaklıyım" ifadesinde bulundu.
(Çetin Uzunkara - Samet Oğuzhan Doğan - Yasin Erdem /İHA)
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