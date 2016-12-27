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Tuna: '3 Ocak halkın kutladığı bir bayram oldu'
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Tuna: '3 Ocak halkın kutladığı bir bayram oldu'

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, geleneksel hale getirdikleri Kurtuluş Günü kutlamaları ile 3 Ocak'ın artık halkın kutladığı bir bayram haline geldiğini söyledi.

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, geleneksel hale getirdikleri Kurtuluş Günü kutlamaları ile 3 Ocak'ın artık halkın kutladığı bir bayram haline geldiğini söyledi.

Toroslar Belediye Başkanı Tuna'nın, 3 Ocak Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü kutlamaları kapsamında her yıl geleneksel olarak düzenledikleri etkinliklerle ilgili sohbet ve bilgilendirme toplantıları sona erdi. Tuna, Kurtuluş'un 95. yıl dönümünde organize edecekleri kutlama programının detaylarını bu kez de belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri, belediye çalışanları, TORTEK kursiyerleri ve usta öğreticileri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile paylaştı.

Yunus Emre Kültür Merkezi'nde yapılan toplantıda konuşan Tuna, organize ettikleri etkinliklerle 3 Ocak kurtuluş kutlamalarının artık sadece protokolün, askerin ve öğrencilerin değil, halkın kutladığı bir bayram haline geldiğini vurguladı. Tuna, "2004 yılında göreve geldiğimizde Mersin'in kurtuluş günü etkinliklerinin sadece protokol tarafından kutlandığını gördük ve 2005 yılında halkın kendi bayramına sahip çıkması gerektiği inancıyla kurtuluş günü etkinliklerini başlattık. Bu toprakları atalarımız kanlarıyla, canlarıyla vatanlaştırdılar. 2005 yılında ilk organizasyonu biz yaptık ama Zafer Yürüyüşü ile milletin bayramına sahip çıktığı o güzelliği de sizlerin sayesinde yaşattık. Dereler ırmaklara, ırmaklar nehirlere, nehirler denizlere nasıl akıyorsa biz de milletimizle birlikte Toroslar Kuvva-i Miliye Anıtı önünden Cumhuriyet Meydanı'na sel olup aktık. Mersin'de yaşayan ve bu milletin ortak paydasında buluşan, dilinde, bayrağında, tarih şuurunda, mili kültüründe, maneviyatında, özellikle her noktası şehit kanıyla bezenmiş vatan toprağının misak-i milli sınırları içerisinde kalmasını isteyen herkes bu yürüyüşe iştirak etti. Bu organizasyon sadece Mersin de değil, tüm Türkiye'de dikkat çekmiştir. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, zorluk içerisindeyken Türk Milleti'nin inancıyla her zaman ayağa kalktığında hiçbir güce boyun eğmeyeceğini hep açık olarak ilan etmiştir. Zafer yürüyüşü de Ulu Önder Atatürk'ün, 'Gidip Toros Dağları'na bakın, eğer orada bir tek Yörük çadırı görürseniz ve o çadırda bir duman tütüyorsa, şunu çok iyi biliniz ki, bu dünyada hiçbir güç ve kuvvet asla bizi yenemez' sözünün altında yatan bir gerçekliktir. Aynı zamanda dünyada Türk Milleti'nin umudunun hiçbir zaman bitmeyeceğinin, bu coğrafya ve millet üzerinde ne kadar senaryo yazılırsa yazılsın birliğini sağladıktan sonra bu milleti hiçbir gücün bölemeyeceğinin açık ifadesidir. Bu kutlamaları hiçbir zaman unutturmayacağız ve genç neslimize her zaman aktaracağız. Amacımız, insanlarımızın bir araya gelerek kaynaşmasını ve tüm yurda Mersin'deki birlik ve beraberliği göstermeyi sağlamaktır" dedi.

Kutlamalar kapsamında hazırladıkları etkinliklerle ilgili bilgiler de veren Tuna, her yıl geleneksel olarak organize ettikleri etkinliklere katılarak destek veren tüm Mersin halkına teşekkür etti.

Toplantının ardından, Toroslar Belediyesi'nin koordinasyonunda hayata geçirilen "Konuşan Kilimler Yeşeren Umutlar" projesinde eğitim gören kursiyerler tarafından hazırlanan ilk motifli kilim Başkan Hamit Tuna'ya hediye edildi.
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