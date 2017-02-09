09.02.2017 11:55 Tump'ın adayı Sessions Adalet Bakanı seçildi

ABD Başkanı Donald Trump'ın Adalet Bakanı adayı Jeff Sessions, senatoda yapılan oylamada bakanlık koltuğuna oturan isim oldu. ABD Başkanı Donald Trump'ın Adalet Bakanı adayı Jeff Sessions, senatoda yapılan oylamada bakanlık koltuğuna oturan isim oldu.

Alabama senatörü Sessions, 47 hayır oyuna karşın 52 oy alarak Bakanlık koltuğunun yeni sahibi oldu. Sessions, Demokrat senatörlerin itirazlarına rağmen cumhuriyetçi senatörlerin oylarıyla Adalet Bakanı seçildi. Jeff Sessions oylamanın ardından yaptığı konuşmasında, "Alabama halkını burada temsil etmekten çok daha büyük bir gurur yok" dedi. Kendini destekleyenlere teşekkür eden Sessions, sorumluluğunun bilincinde olduğunu dile getirdi.

(Muhammed Mollaoğlu / İHA)

