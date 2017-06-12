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Tümgeneral Aydın'ın adı son iftarını yaptığı kışlaya verildi
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Tümgeneral Aydın'ın adı son iftarını yaptığı kışlaya verildi

Şırnak'ın Uludere ilçesi Şenoba beldesindeki helikopter kazasında 12 askerle birlikte şehit olan 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın adı, son iftarını yaptığı 48. Hudut Tugay Komutanlığına verildi.

Şırnak'ın Uludere ilçesi Şenoba beldesindeki helikopter kazasında 12 askerle birlikte şehit olan 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın adı, son iftarını yaptığı 48. Hudut Tugay Komutanlığına verildi.
Uludere ilçesi Şenoba beldesinde 31 Mayıs'ta meydana gelen helikopter kazasında, aralarında rütbelilerin de bulunduğu 12 askerle birlikte şehit olan 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın adı, son iftarını yaptığı ve düşen helikopterin kalktığı beldedeki 48. Hudut Tugay Komutanlığına verildi. Üzerinde, "Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Kışlası" yazan tabela, komutanlığın girişine asıldı.
Şenoba Belde Belediye Başkanı Sabri Babat, "Biz vatandaşlar Tugay Komutanlığımıza taziye ziyareti için gittiğimizde paşamızın isimin kışlamıza verilmesi için öneride bulunduk. Şenoba 48. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Rıdvan Yıldız'da gerekli yerlere başvuru yaptı. Şu an 'Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Kışlası' olarak girişine tabela asıldı. Bu vesile ile şehidimizin adı geçiyor. Bundan dolayı emeği geçen kim varsa onlara teşekkür ediyoruz" dedi.
Hasan Altürk adlı vatandaş ise, "Kışlamıza da Aydoğan Aydın isminin verilmesinden çok memnunuz. Teşekkür ediyoruz ilgili mercilerimize. Paşamız daha önce 1992 yıllarında burada görev yapmıştı. Bölge insanları tarafından tanınan biriydi. Sevilen bir insandı. Burada baya başarılı görevler yaptı. Kendisini çok çok seviyorduk, halk olarak, millet olarak. Çok üzüntü yarattı içimizde. Anısını burada kendi memleketimizde yaşatmamız böyle bir şey istedik ve yaptılar" diye konuştu.
(Melih Yiğit - Serdar Gükçe /İHA)

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