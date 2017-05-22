Tüm Türkiye'ye teşekkür

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, Fenerbahçe'ye destek veren tüm sporseverler ile dev ekranlardan yayın imkanı sağlayan belediye ve kuruluşlara teşekkür edildi.

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, Fenerbahçe'ye destek veren tüm sporseverler ile dev ekranlardan yayın imkanı sağlayan belediye ve kuruluşlara teşekkür edildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "İstanbul'un ev sahipliğini yaptığı THY Euroleague Final Four'da, Olympiacos'u 80-64'lük skorla mağlup eden Erkek Basketbol Takımımız, 2016-2017 Sezonu THY Euroleague Şampiyonu olarak camiamızı ve tüm Türkiye'yi gururlandırmıştır. Karşılaşma öncesi, maçı birlikte izlemek isteyen taraftarlarımızın talepleri doğrultusunda birçok belediye ve sivil toplum kuruluşu konuya kayıtsız kalmadı ve bulundukları bölgelere dev ekran kurulmasını sağlayarak, taraftarlarımıza ve sporseverlerin birlikte maç izleyecekleri geniş platformlar oluşturuldu. Bu sayede milyonlarca Fenerbahçeli ve sporsever, bir arada tek ses tek yürek oldu. Tüm bu süreçte, taraftarlarımıza ve sporseverlere sağladıkları bu hizmetten ötürü sporun kucaklayıcı ve birleştirici gücünü ön plana çıkaran tüm il - ilçe belediyelerine, sivil toplum kuruluşlarına ve emeği bulunan tüm organizasyonlara teşekkürlerimizi sunuyoruz" denildi.

