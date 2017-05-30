Tüm taksiler havalimanından müşteri alabilecek mi ?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentteki tüm taksilerin havalimanlarından müşteri alabileceği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentteki tüm taksilerin havalimanlarından müşteri alabileceği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), havaalanı taksi duraklarının tüm taksiler tarafından kullanılmasına ilişkin iddialar üzerine açıklama yaptı.

Konuyla ilgili İBB tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bazı internet sitelerinde yer alan; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) aldığı karar ile, kentteki tüm taksilere havalimanlarından müşteri alabilme imkanı getirildiği, UKOME toplantısında şehirdeki tüm taksicilerin havalimanlarından müşteri alabilmesinin karara bağlandığı ifadeleri gerçeği yansıtmamaktadır. Şöyle ki: Söz konusu 25.05.2017 tarih ve 2017/4-5 sayılı UKOME kararı ile İstanbul Atatürk ve Sabiha Gökçen havaalanlarına dışarıdan yolcu getiren taksilerin, dönüş istikametinde yolcu alabilmeleri hususu görüşülmüş ve konunun tüm tarafların katılımı ile gerçekleştirilecek bir Alt Komisyon toplantısı ile değerlendirilmesine karar verilmiştir. Haberde geçen ifade de olduğu gibi havaalanları içerisindeki taksi duraklarının umuma açık taksi durağı olarak değerlendirilmesini gerektiren herhangi bir karar alınmamıştır. Karar konusu Alt Komisyon toplantısı en kısa sürede İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinatörlüğünde düzenlenerek ilgililerine ve kamuoyuna konu hakkında bilgi verilecektir."

