'Tüm şehitliklerimizi tek tek bulup yeniden ihya edeceğiz'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, şehitlerin anısını hem yurt içinde hem de yurt dışında yaşatmak istediklerini belirterek, 'Şehitliklerin hepsini tek tek bulup yeniden ihya edeceğiz' dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, şehitlerin anısını hem yurt içinde hem de yurt dışında yaşatmak istediklerini belirterek, "Şehitliklerin hepsini tek tek bulup yeniden ihya edeceğiz" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Valiliği tarafından şehit aileleri, gaziler ve gazi yakınları için düzenlenen iftar yemeğine katıldı. Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun da katıldığı iftar yemeğinde konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yurt içi ve yurt dışında bulunan şehitlikleri tek tek bulup yeniden ihya ettiklerini, etmeye de devam edeceklerini söyledi.



"YÜREĞİMİZ YANDI"

İftar sofrasını şehit aileleriyle paylaşmaktan onur duyduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, dün Şırnak ve Diyarbakır 16 askerin şehit olduğu olayla ilgili 'yüreğimiz yandı' diyerek üzgün olduğunu dile getirdi. 15 Temmuz'da da vatanını, bayrağını, milletini ve milletin namusunu korumak için şehit düşen vatan evlatlarını saygı ve minnetle andığını belirten Çavuşoğlu, "Elbette gazilerimizin ve şehitlerimizin çok kıymetli yakınlarını yalnız bırakmamak bizim asli görevimizdir. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere onun talimatlarıyla devletimiz ve hükümetimiz bu konuda hassas. Ama şunu çok iyi biliyoruz, ne yapsak ne kadar çaba sarf etsek gazilerimize, şehitlerimize ve onların geride bıraktığı yakınlarına borcumuzu ödememiz mümkün değil. O yüzden size minnet borçluyuz" dedi.



"TEK TEK BULUP YENİDEN İHYA EDECEĞİZ"

Şehitlerin anısını hem yurt içinde hem de yurt dışında yaşatmak istediklerini kaydeden Çavuşoğlu, "Ermeni terör örgütünün yurt dışındaki saldırılarına çok sayıda şehit vermiş bir bakanlığın mensubu olarak, şehit olmanın ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. Elbette şehitlerimizin anısını içeride ve dışarıda da yaşatacağız. Sadece vatan topraklarımızda yatan şehitlerimizin değil, tarihimiz boyunca ecdadımız tüm dünyada hem mücadele vermiş hem de kendisinden medet uman, yardım isteyenlere de koşmuş. Hem bu savaşlarda, cephelerde, hem de bizden yardım isteyenlere yardım ederken şehit olmuş vatan evlatları var. Bu şehitliklerin hepsini tek tek bulup yeniden ihya edeceğiz" diye konuştu.



"SADECE BİZLERİN DEĞİL, ORADAKİ MYANMARLILARIN DA DUYGULANDIĞINI GÖRDÜK"

2016 yılındaki Ramazan ayında Myanmar'da iftar sofrasına katıldığını da hatırlatan Çavuşoğlu, "Yağmurlu bir akşamda, zor şartlarda, çamur içinde iftar sofrasını O zulüm altında yaşayan kardeşlerimizle paylaştık. Ve ertesi gün Myanmar'da Türk şehitliğini ziyaret ettim. Yeniden ihya edilmiş, ay yıldızlı bayraklarla, şehitliklerimiz, mezarlıklarımız düzenlenmiş imarı yapılmış ve çok duygulanıyor insanlar. Sadece bizlerin değil, oradaki Myanmarlıların da duygulandığını gördük. İşte biz böyle bir ecdadın nesliyiz" ifadelerini kaydetti.



"TÜRK TARİHİ ADETA ŞEHİTLERİMİZİN KANLARIYLA, GAZİLERİMİZİN KAHRAMANLIĞIYLA YAZILMIŞTIR"

Türk tarihinin şehitlerin kanıyla, gazilerin kahramanlığıyla yazıldığını belirten Vali Münir Karaloğlu da, "Bizim inancımızda bizim kitabımızda en çok övülen makamı şahadet makamıdır, şehitliktir. Bizim tarihimize baktığımızda özellikle son bin yıldır Anadolu topraklarında bu coğrafyayı vatan kılmak için çok şehit verdik. Türk tarihi adeta şehitlerimizin kanlarıyla, canlarıyla ve gazilerimizin kahramanlığıyla yazılmıştır desek abartmış olmayız" dedi

Konuşmaların ardından Bakan Çavuşoğlu, gaziler ve şehit aileleri ile bol bol fotoğraf çekindi, yine şehit aileleri ve gazilerin sıkıntılarını dinleyip not aldırdı.

(Suat Metin - Adem Akalan /İHA)