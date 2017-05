Tüm ilçe her hafta aynı anda dua ediyor

Tokat'ın Pazar ilçesinde her hafta kurulan Cuma Pazarı öncesinde ilçe sakinleri hep birlikte dua ediyor.

Pazar ilçesi, İslami bir gelenek olan ve yıllar önce başlatılarak günümüze kadar her Cuma saat 8.30'da yapılan 'Cuma Pazarı Duası' geleneğine ev sahipliği yapıyor. Belediye hoparlörleri vasıtasıyla tüm ilçe sakinlerinin katıldığı dualarda ülkenin birliği ve dirliği, günahların affı ve bereketli bir pazar geçmesi dileniyor. Hep birlikte yapılan cuma pazarı duası esnasında, 14 bin nüfusa sahip ilçede hayat neredeyse durma noktasına geliyor. Süregelen bu geleneği 10 yıldır her hafta mikrofonun başına geçerek yaşatmaya çalışan ve kedisini de bir esnaf olan Saadettin Arslan, "İşte burası bir İslam beldesi, Müslüman bir ülkede yaşıyoruz, hamdolsun. Sabahları besmele ile işlerimizi açıyoruz, Allah'a hamd ediyoruz, Peygamberimize salat-u selam okuyoruz. İşlerimizin bereketli olması, huzurlu olması, vatanımız milletimiz için dua ederek işlerimize başlıyoruz" dedi.

Uzun yıllardır kurulan cuma pazarında esnaflık yaparak geçimini sağlayan Veysel Çam ise "Tezgahlarımız kurulur, herkes aminini, duasını yapar, ondan sonra işine başlar Allah'ın izniyle. Herkes ekmek parasını kazanır" diye konuştu.

