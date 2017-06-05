'Tüm hırsızlıklar imardan geliyor' sözüne açıklık getirdi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, 'Tüm hırsızlıklar imardan geliyor' sözü ve 15 Temmuz darbe girişiminden sonra boşaltılan askeri alanların yeşil alan olarak kullanılmasına ilişkin soruları cevapladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Tüm hırsızlıklar imardan geliyor" sözü ve 15 Temmuz darbe girişiminden sonra boşaltılan askeri alanların yeşil alan olarak kullanılmasına ilişkin soruları cevapladı.

Bir gazetedeki "Tüm hırsızlıklar imardan geliyor" sözleriyle hangi belediyeleri kastettiği sorusuna Bakan Özhaseki, "İsim vermemi kimse beklemesin ama herkes gidip Ankara'nın veya İstanbul'un en lüks semtlerinde, sahil kenarlarında kafelerde oturup baktığı zaman, gördüğü manzaralardan rahatsız diye düşünüyorum. Oradaki dedikoduları dinlerlerse, epey rahatsız olurlar diye düşünüyorum. Bu dedikoduların bir kısmı dedikodudur, iftiradır, silelim. Ama hepsi de dedikodudan ibaret değil, biz de bunu biliyoruz. Ancak bu tür şeyleri ispatlayabilmek öyle zor ki o yüzden biz bu işlerin olmamasına gayret edeceğiz. Bu konu bir kere daha gündeme geldi biz bununla ilgili raporumuzu yazıyoruz. İmar konusunda Sayın Cumhurbaşkanımız çok titiz ve hassas. Bakanlık olarak bizim görevimiz düzenleyici fonksiyonu icra etmek, bu konuda imarın temel değişmez yasalarını yazıp ortaya koymak. Sonra da bunu delen, yanlış yapan varsa üzerine gidip onları denetlemek" diye konuştu.



"İMAR KONUSUNDA SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ ÇOK TİTİZ VE HASSAS"

İmar konusunda Cumhurbaşkanının çok titiz ve hassas olduğunu kaydeden Bakan Özhaseki, "Bu konu özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın 6 aylık bütün bakanlıklardan program ve hedef ortaya konmasının istemesiyle bir kez daha gündeme geldi. Biz raporumuzu hazırlıyoruz, sunacağız, öyle ümit ediyorum ki bunlar kabul görecektir ve meclise gelecektir. Çünkü imar konusunda Sayın Cumhurbaşkanımız çok titiz ve hassas. Zaten belediye başkanlığı yaptığı için bu konular hakkında da bilgi sahibi. Bütün özel sohbetlerimizde de özellikle dikey mimariden çok yatay mimariye geçilmesi, yoğunluk verilmemesi, bunların önlenmesi hususunda da direkt talimatları var, adeta bir mücadele devam ediyor" açıklamasında bulundu.



"İMAR YASALARINDA HAZIRLIĞIMIZ VAR"

Kentlerin olumsuz yapılaşma modellerini ve çarpık kentleşme ile ilgili soruyu cevaplayan Bakan Özhaseki, "Dünyanın en eski mesleklerinden birisi, hakkına razı olmadan başkasının haklarına el uzatmak. Hırsızlıklar, yolsuzluklar ve kötülüklerdir. Son 10-15 yıl içerisinde şehirlerimizin çok hızlı gelişmesi şehir rantlarını da doğurdu. Bu konuda imar planlarında bozulmalar meydana gelmeye başladı. Haksız yere birilerine menfaat sağlamalar, insanlardaki adalet duygusunu sarstığı gibi, bu işi yapan idarecilere karşı da öfke duyulmasına sebebiyet veriyor. İmarla ilgili önümüzdeki günlerde düzenlemeler gelecek. Haksız gelişmeleri önlemeye çalışıyoruz. İnsanların canını yakan olayların önlenmesine gayret ediyoruz. Bunun için de yasaları hazırlıyoruz. İmar yasalarında hazırlığımız var. Birileri kısa kestirme yoldan rant elde etmeyi düşünüyorsa bu bir tehlikedir. Bakanlık olarak mani olmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.



"SÖZ KONUSU DEĞİL"

15 Temmuz darbe girişiminden sonra boşaltılan askeri alanların yeşil alan olarak kullanılmasına ilişkin soruya Bakan Özhaseki, "Cumhurbaşkanımızın da Başbakanımız da o konu ile ilgili talimatları var. Askeri alanların nereye taşınacağı konusunu çalışıyorlar. Biz bakanlık olarak o bölgelerin nerelerde kaç metre olduğu, hazine arazilerin nereler olduğu hususunu çalışıyoruz. Bunların imara açılması söz konusu değil, İnsanların kullanmayacağı alanlar varsa şehirlerin içerisinde değilse oralarda yeşil alan yapmanın bir manası yok" ifadelerini kullandı.

(Zeynep Babacan / İHA)