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Tüm engellemelere rağmen Belçika'da konuştu
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Tüm engellemelere rağmen Belçika'da konuştu

Tüm engellemelere rağmen Brüksel'de konuşan eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, 'Büyüyen Türkiye'nin, ilerleyen Türkiye'nin, gelişen ekonominin, daralan, büzülen ve aynı yerde kalan anayasası olmaz' dedi.

Tüm engellemelere rağmen Brüksel'de konuşan eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, "Büyüyen Türkiye'nin, ilerleyen Türkiye'nin, gelişen ekonominin, daralan, büzülen ve aynı yerde kalan anayasası olmaz" dedi.
Konuşmasında yeni Anayasa değişikliği ve Cumhurbaşkanlık sistemine değinen Yıldız'ın programına Belçika basınından yoğun ilgi vardı. Brüksel UETD ofisinde düzenlenen konferansta konuklar arasında Gaziantep Milletvekili Canan Candemir, Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, AK Parti Brüksel Başkanı Ruhi Açıkgöz, Belçika UETD Başkanı ve Ak Parti Belçika SKM Başkanı Basir Hamarat vardi.
Büyük resme bakmak gerektiğine değinen Bakan Yıldız şunları aktardı: "Değerli kardeşlerim büyük resme bakalım.Nereden çıktı bu Anayasa Değişikliği, bunun çok farklı gerekçeleri var. Büyüyen Türkiye'nin, İlerleyen Türkiye'nin, gelişen ekonominin, daralan,büzülen ve aynı yerde kalan anayasası olmaz. Bir başka gerekçesi de Türkiye bir 15 Temmuz gecesi yaşadı. 15 Temmuz yalnızca bir darbe girişimiyle kalmadı. Aynı zamanda Türkiye'de kaos oluşturmak isteyen ve Türkiye'yi bölmek isteyen farklı emelleri olan, bir çok ayrı grubu, birbiriyle çalışmamış ayrı grupları da bir noktada buluşturdu".

"GENÇLERİMİZ BU ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ İLE BERABER HEM SEÇME HEM SEÇİLME HAKKINA SAHİP OLACAKLAR"
Yıldız, "Biz 2002 seçimler ile beraber güçlü iradeyi hep beraber gerçekleştirdik. 2001 yılında Dünya günlük gülistanlık,toz pembe. Ama Türkiye'de çok büyük bir ekonomik kriz oldu. 100 milyar dolara yakın her birimizin cebinden paralar çıktı. 2002 yılında ne oldu da ülke 3 katına çıktı ekonomik olarak. En önemli kaynağı insan kaynağı başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve siz değerli ekip arkadaşları bulundu. Hiçbir problemden kaçmadan, üstüne giderek, hiçbir şeyden yılmadan ve korkmadan bu işleri tek tek başardık" dedi.

"NEREDE GÖRÜLMÜŞ BÖYLE DEMOKRASİ"
Kendilerine her 6 ayda bir ömür biçildiğini dile getiren Bakan Yıldız sözlerine şöyle devam etti:
"Bize her 6 ayda bir ömür biçtiler. Enflasyonu yenemezsiniz dediler.Yendik, faizi düşürdük, döviz zıplar dediler. Yerinde durdu. O canavardır dediler, kuzu oldu. Partiyi kapatacağız dediler. 361 Milletvekili ile seçilmiş bir partiyi siz 367 tutturamazdınız diye karar aldırmak istemedier. Nerede görülmüş böyle demokrasi".

"DARBELER DÖNEMİNİ BUNDAN SONRA KAPATMAMIZ GEREKİYOR"
Yıldız, "15 Temmuz'daki darbe bu işin yalnızca darbe olmakla kalmayıp, enfeksiyona açık hale gelen bir yapıyı tekrar depreştirdi. Anormal bir durumdu. Bunların sıradan çözümleri olmaz. Tabii ki sıra dışı çözümleri de olacak. Anayasa değişikliğinin zamanı ve büyük resmi bize bunu söyler. Darbeler dönemini bundan sonra kapatmamız gerekiyor" diye konuştu.
Selamlama konuşması yapan Basir Hamarat da, Kasım 2015'te Belçika'dan çıkan seçim sonuçlarına değindi. Hamarat, "Belçika'da önceki parti seçimlerinde yüzde 69 oy Ak Parti lehine çıkmıştı. Bu sayı ile Belçika seçime en yoğun katılım ve Ak Parti'ye en çok oy veren Avrupa ülkesi olmuştu" dedi.
(Büşra Altınkaya / İHA)

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