Tüm dünyada siber saldırı şoku!

Güvenlik yazılımı şirketi Avast'ın bildirdiğine göre bu sabah Türkiye saatiyle 9'da başlayan saldırı, zararlı yazılımın hızla yayılması sonucunda, saatler içerisinde 57 binden fazla bilgisayarı etkiledi.

Habertürk'ün haberine göre şu anda aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 74 ülkeye yayıldığı bilinen zararlı yazılım, WanaCrypt0r 2.0 adını taşıyor ve İngiltere'deki Ulusal Sağlık Sistemi'nin (NHS) yanı sıra, İspanya'nın en büyük telekomünikasyon şirketi olan Telefonica'yı da etkiledi.

NSA'NIN GELİŞTİRDİĞİ BİR AÇIKTAN KAYNAKLANIYOR

New York Times'ta konu hakkındaki bir yazıda, zararlı yazılımın ABD Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) tarafından bulunan ve geliştirilen bir sistem açığını kullandığını iddia ediliyor.

Fidye yazılımı, doktorların BBC ile paylaştığı ekran görüntüsünden Windows'ta son yıllarda görülen fidye yazılımlarını andırıyor.

NASIL ÇALIŞIYOR?

Bu yazılımlar, sisteme sessizce sızdıktan sonra tüm verileri şifreliyor ve şifre anahtarını başka bir sunucuya kayıt ettikten sonra uyarı veriyor. Belirli bir miktar Bitcoin, istenen hesaba gönderilmezse, şifreli verilerin anahtarının sunucudan da silineceği söylenerek, kullanıcıya süre veriliyor.

WanaCrypt0r 2.0'ın şubattaki ilk sürümün güncel hâli olduğu düşünülüyor ve virüs bu kez, 300 dolar karşılığında Bitcoin talep ediyor.

BİLGİSAYARINIZI NASIL KORUYABİLİRSİNİZ?

Güvenlik uzmanı Ryan Naraine'in bir tweet'i saldırının güncel olmayan sistemlerde etkili olduğunu ortaya çıkardı. Microsoft'un 14 Mart'ta yayımladığı MS17-010 yaması, saldırının olmasını önlerken, Kaspersky'nin SystemWatcher (Sistem İzleme) bileşeninin de saldırıları gerçek zamanlı olarak önlediğini ortaya çıkardı.

Siber saldırılardan sürekli korunmak için Windows sisteminizi, anti virüs yazılımınızı güncelleyin ve sisteminizi sık sık taratmayı ihmâl etmeyin.

BTK BAŞKANI DA UYARDI

BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan kişisel twitter hesabından Türkiye dahil 74 ülkeye siber saldırısı yapıldığını duyurdu.

Sayan, "Türkiye dahil 74 ülkeye büyük bir siber saldırı düzenleniyor. Ülkemizin siber Güvenlik Merkezi USOM ön alma operasyonlarına devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

İnternet kullanıcılarını uyaran BTK Başkanı, "Dünyada yayılan Wcry zararlısından korunmak için Windows sistemleri ve antivirüsleri güncelleyin! Sisteminizi taratmayı ihmal etmeyin" paylaşımını yaptı.