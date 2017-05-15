Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Tüm dünya 10 şirkete çalışıyor
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Tüm dünya 10 şirkete çalışıyor

Piyasada farklı ürünler binlerce farklı marka ile üretilse de aslında sahibi olan 10 şirket var.

Çocukluğundan yaşlılığına hayatın her evresinde tercih edilen abur cubur ve diğer hazır yiyecekler için dünyada her insan mutlaka aynı markayı kullanıyor.

Çünkü satın alınan yiyeceklerden ev ürünlerine kadar birçok şey sadece 10 firmaya ait.

Bu şirketler Nestlé, PepsiCo, Coca-Cola, Unilever, Danone, General Mills, Kellogg's, Mars, Associated British Foods ve Mondelez...

İNFOGRAFİK TABLO YAYINLANDI

10 şirketin ve yönettikleri markaların yer aldığı bir infografik tablo hazırlandı.

Bunlar arasında en çok bilinenlerden olan Coca-Cola; içecek sektörünün en önemli oyuncularından biri ve Fanta, Sprite ve Burn gibi birçok markanın sahibi. Şirketin 2016 yılındaki geliri 41.9 milyar dolar olarak belirlendi.

Coca- Cola'nın rakip firması olarak bilinen PepsiCo; Pepsi, 7 Up, Tropicana ve Gatorade gibi birçok içecek markasının yanı sıra Doritos, Cheetos, Ruffles ve Lays gibi önemli markaların ve bunlardan başka birçok markanın sahibi. Şirket 2016 yılında 62.8 milyar dolar kazandı.

ŞİRKETLERİN 2016 YILINDAKİ GELİRLERİ DE BELLİ OLDU

Ülkemizde süt ve süt ürünleriyle tanınan ve 2016 yılında gelirinin 23.7 milyar dolar olduğu Danone; Activa, Yocrunch ve Oikos gibi yoğurt markalarının sahibi olmakla birlikte, tıbbi beslenme ürünleri ve su satıyor.

'Associated British Foods' adlı İngiliz şirketi, 2016'da 16.8 milyar dolarlık geliriyle perakendeci Primark'ın yanı sıra, Dorset Cereals ve Twinings çayları gibi markalara sahip. Kahvaltı gevrekleriyle bilinen General Mills, Yoplait, Hamburger Helper, Haagen-Dazs ve Betty Crocker gibi markaların da sahibi şirket 2016 yılında 16.6 milyar dolarlık gelir elde etti.

Kellogg's Pringles, Eggo ve Cheez-It gibi ürülerin de sahibi ve 2016 yılında 13 milyar dolar kazandı. 35 milyar dolar gelir elde eden Mars; M&M's, Mars, Snickers, Twix gibi çikolata markalarının yanı sıra pirinç markası Uncle Ben's, sakız markası Orbit ve Starburst gibi birçok markanın da sahibi.

UNİLEVER GEÇEN SENE 48,3 MİLYAR DOLAR KAZANDI

Daha çok atıştırmalık ürünler üreten Mondelez, ülkemizde Milka, Toblerone, Oreo ve Jacobs markalarıyla bilinmektedir. Şirket, 2016 yılında 25.9 milyar dolar gelir elde etti. Unilever ise ülkemizde Lipton, Algida, Calve ve Knorr gibi markalarıyla faaliyet gösteriyor. Şirket geçen sene 48.3 milyar dolar kazandı.

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
İlk yurt dışı ziyareti Almanya'ya
Serbest piyasada altın fiyatları
Az maliyet çok iş: Giresunspor
Putin'den Türkiye'ye YPG mesajı!
Kayserispor'da Mesut Bakkal farkı
Ana Jet Üssüne sokulmak istenen araçta bomba bulundu
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
'Gönüllü müezzin yardıma muhtaç kadınlarla para karşılığı camide ilişkiye girdi'
'Gönüllü müezzin yardıma muhtaç kadınlarla para karşılığı camide ilişkiye girdi'
Cumhuriyet'ten afiş skandalı: Photoshop'lu yalan haber
Cumhuriyet'ten afiş skandalı: Photoshop'lu yalan haber
Muğla'daki kazada hayatını kaybedenler uğurlanıyor
Muğla'daki kazada hayatını kaybedenler uğurlanıyor
115 bin metreküplük alan temizlendi
115 bin metreküplük alan temizlendi
Trafik ve HGS cezalarında yeni dönem bakan açıkladı
Trafik ve HGS cezalarında yeni dönem bakan açıkladı
Muğla'da 24 kişinin öldüğü kaza anı böyle görüntülendi
Muğla'da 24 kişinin öldüğü kaza anı böyle görüntülendi
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
İlk yurt dışı ziyareti Almanya'ya
İlk yurt dışı ziyareti Almanya'ya
Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada altın fiyatları
Az maliyet çok iş: Giresunspor
Az maliyet çok iş: Giresunspor
Putin'den Türkiye'ye YPG mesajı!
Putin'den Türkiye'ye YPG mesajı!
Kayserispor'da Mesut Bakkal farkı
Kayserispor'da Mesut Bakkal farkı
Ana Jet Üssüne sokulmak istenen araçta bomba bulundu
Ana Jet Üssüne sokulmak istenen araçta bomba bulundu
Kupada finalistler belli oluyor
Kupada finalistler belli oluyor
Bakü'de Ferhat Arıcan'dan altın madalya
Bakü'de Ferhat Arıcan'dan altın madalya
Tüm dünya 10 şirkete çalışıyor
Tüm dünya 10 şirkete çalışıyor
Microsoft'tan hükümetlere 'siber saldırı' eleştirisi
Microsoft'tan hükümetlere 'siber saldırı' eleştirisi
Pendik Limanı'nda uyuşturucu operasyonu
Pendik Limanı'nda uyuşturucu operasyonu
PKK'nın 'girilemez' dediği bölgede 9 terörist öldürüldü
PKK'nın 'girilemez' dediği bölgede 9 terörist öldürüldü

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English