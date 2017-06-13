Tüm çabası terör örgütünün kaçırdığı oğluna kavuşmak

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, 2014 yılında terör örgütü PKK'nın kaçırdığı oğlunu Gara'dan Kandil'e dağ dağ gezerek arayan çaresiz baba,

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, 2014 yılında terör örgütü PKK'nın kaçırdığı oğlunu Gara'dan Kandil'e dağ dağ gezerek arayan çaresiz baba,

infaz edileceği haberini aldıkları yavrusunun bırakılmasını istedi.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde terör örgütü PKK tarafından 11 Temmuz 2014'te kaçırılan 14 yaşındaki Murat Çümlek'in babası Ramazan Çümlek, geçen 3 yıllık sürede oğlunu aradı. Oğlunun peşinden önce Gara Dağı'na giden ve orada yaklaşık 6 ay kalan baba Çümlek, oğlunu bulamayınca oradan Kandil Dağı'na gitti. Acılı baba Kandil'de de evladını bulamadı. Ardından önce Mahmur'a sonra da Suriye'ye gidip dağ dağ, şehir şehir oğlunu aradı. Şimdi 17 yaşında olan oğlu Murat'ın kaçmaya teşebbüs ettiğini ancak yakalanıp, hapse atıldığını belirten baba Çümlek, oğlunun infaz edileceği bilgisinin kendilerine ulaştığını belirtti. Gözü yaşlı baba Çümlek, tek isteğinin oğlunun kurtarılması ve serbest bırakılması olduğunu belirterek, yardım istedi.



"HASTANEYE MUAYENE OLMAYA GİTTİ AMA BİR DAHA DÖNMEDİ"

Oğlu Murat'ın kaza geçirdiğini ve geçirdiği kaza sonrası ayağına dört adet platin takıldığını söyleyen baba Çümlek, oğlunun koltuk değnek yardımıyla anca yürüyebildiğini ve hastaneye muayene olmaya gittikten sonra bir daha dönmediğini, arama faaliyetleri sonrası sonuç alamayınca oğlunun PKK tarafından kaçırıldığını öğrendiğini belirtti. Kaçırıldığı haberini aldıktan sonra eşiyle birlikte yollara düştüğünü anlatan Çümlek, "Biz Irak'a Gara kampına gittik. Orada sordurduk, 'Burada mıdır değil midir?' diye ama bize orada olmadığını söylediler. O kampta kalanlardan Serhat diye biri bana oğlumun orada olduğu bilgisini verdi. 6 ay boyunca orada kaldık. Ama ne yaptıysak çocuğumuzu bize göstermediler. Bize çocuğumuzu göstermeyince oradan Kandil'e gittik. Kandil'de 'Allah, Peygamber için çocuğumuzu bize gösterin' dedik ama ne dediysek çocuğumuzu göstermediler. Oradan da Mahmur'a geçtik. Mahmur'da 2 ay kaldık. Orada bir komutan vardı. Onun yanına gittik, 'Bizim çocuğumuz burada ayağında dört tane platin var. Allah için, Peygamber için ne olur bize onu gösterin' dedik ama ne ettiysek bize yine çocuğumuzu göstermediler. Kalktık oradan tekrar döndük Gara'ya. Orada bana oğlumun Suriye'ye gönderildiğini söylediler. Bunun üzerine kalktık oradan Suriye'ye geçtik eşimle" dedi.



OĞLUNUN YARDIM TELEFONU ÜZERİNE TEKRAR GİTTİ

Eşiyle birlikte Suriye'de yaklaşık 2 ay kaldığını belirten baba Çümlek, oğlu kendilerine gösterilmeyince eve döndüklerini ifade etti. Eve döndükten bir süre sonra tek başına Suriye'ye geçtiğini kaydeden baba Çümlek, "Orada yine bir 2 ay kaldım. Til Semen'e, Til Birek'e, Til Alo'ya oradan da Menbiç'e kadar gittim. Ne yaptıysam yine bana çocuğumu göstermediler. Tekrar Cizre'ye döndüm. Aradan bir ay geçtikten sonra oğlum Murat bize telefon açtı. 'Baba, Allah için, Peygamber için gel beni kurtar' dedi. Kalktım tekrar ben Suriye'ye gittim. Bir Arap ile tanıştım o bana oğlumun Til Semen'de olduğunu söyledi. Bunun üzerine Til Semen'e gittim. Orada 'Hevale Adil' diye biri vardı. Ona durumu anlattım ama bana 'Dünya yıkılsa da ben sana çocuğunu göstermem. Sen nereden biliyorsun senin çocuğun buradadır' dedi. Ben de 'Benim oğlum bana telefon açtı. Til Semen'deyim gel beni kurtar' dediğini söyledim. Bunun üzerine oğlum benimle telefonla konuştuğu için onu hapse koydular. Tanıştığım Arap arkadaş oğlumun bana hapse atıldığını söyledi. Ben geri döndüm Cizre'ye. Burada CD'lere kaydettiğim mektubumu Murat Karayılan'a, Mustafa Karasu'ya, Cemil Bayık'a gönderdim. Çocuğumun hapisten çıkarılmasını talep ettim. Çocuğumu hapisten çıkardılar" diye konuştu.



"ALLAH İÇİN ÇOCUĞUMU KURTARIN"

Hapisten çıkarıldıktan bir hafta sonra oğlu Murat'ın kendisini telefonla aradığını ifade eden baba Çümlek, şunları kaydetti:

"Serhat diye Diyarbakırlı bir arkadaşıyla birlikte kaçacaklarını ve benim de onları Şanlıurfa'da sınır boyunda beklememi istedi. Kalktım Cizre'den Urfa'ya kadar geldim. Bu süre içerisinde telefonu açtım ve kapatmasını söyledim. Bir anda telefonda 'Baba valla ben yakalandım. Dört sefer ben kaçtım ama yakalandım. Bu beşinci seferdir yine yakalandım' dedi. Yakalayıp Gire Spi'de hapse koymuşlar. Şimdi idam ile yargılanıyorlar. Bütün dünya liderlerine çağrıda bulunuyorum, Cumhurbaşkanımıza çağrı da bulunmak istiyorum, Allah için Peygamber için benim çocuğumu kurtarın. 14 yaşında benim çocuğumu kaçırdılar. Kobani hapsindedir Allah için çocuğumu kurtarın."

(Mehmet Pişkin - Ejder Ediz Işık/İHA)