29.12.2016 13:32 Tulumla buz gibi suya girip, balık tutuyorlar

Hava sıcaklığının eksilere düştüğü Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde vatandaşlar, giydikleri tulumlarla buz gibi suya girerek, balık tutuyor. Hava sıcaklığının eksilere düştüğü Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde vatandaşlar, giydikleri tulumlarla buz gibi suya girerek, balık tutuyor.



Balıkçı Mehmet Gökçe, tuzaklar yaparak hem balık avladıklarını hem de çayda oluşan çöp yığınlarını temizlediklerini söyledi. Gökçe, "Balıkçı arkadaşlarla suya sermiş olduğumuz ağları birleştirerek balık avlıyoruz. Allah'a şükür kendimize yetecek kadar balık tuttuk. Ağlarımıza takılan çöp yığınlarını ise sudan çıkartarak temizledik" dedi.

