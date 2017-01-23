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Tüketim harcamalarının medya yansımalarında lider kira ve konut
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Tüketim harcamalarının medya yansımalarında lider kira ve konut

Ajans Press'in yazılı basındaki incelemesinde kira ve konut haberleri yıl boyunca 9 bin 379 habere konu olarak birinci oldu.

Ajans Press'in yazılı basındaki incelemesinde kira ve konut haberleri yıl boyunca 9 bin 379 habere konu olarak birinci oldu.
TÜİK'ten alınan verilere göre Türk halkı parasını en çok kira ve konut harcamalarına ayırıyor. Buna göre Türkiye genelinde yapılan hane halkı tüketim harcamaları içinde, en yüksek pay yüzde 24,8 ile kira ve konut harcamalarının oldu. Türkiye'de hane bütçesinin yüzde 4,2'sini alkollü içecekler, sigara ve tütün oluşturdu. Araştırmada dikkat çeken bir başka istatistik ise eğitim ve sağlığa harcanan payın yüzde 2 civarında kalması oldu. Medya takibi kuruluşu Ajans Press, tüketim harcamalarının medya yansımalarını araştırdı. Ajans Press'in yazılı basındaki incelemesinde kira ve konut haberleri yıl boyunca 9 bin 379 habere konu oldu. En fazla haber içeriğini İstanbul'daki konut fiyatları oluştururken; en az paranın harcandığı sağlık sektörü en fazla konuşulan alan oldu. Yıl boyunca sağlık harcamalarıyla ilgili 10 bin 13 haberin medyaya yansıdığı tespit edildi. Alkollü içeceklerle ilgili 3 bin 774 haber yapılırken, haber içeriklerinde yıl boyu kaçakçılık ve zam haberlerinin sürekli konuşulması dikkat çekti.


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