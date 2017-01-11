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Tüketiciler özel hastanelerdeki fazla fark ücretini geri alabilecek
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Tüketiciler özel hastanelerdeki fazla fark ücretini geri alabilecek

Kayseri Kocasinan Kaymakamlığının aldığı emsal kararla, artık tüketiciler, özel hastaneler tarafından kendilerinden uygulanan fazla fark ücretinin iadesini isteyebilecek.

Kayseri Kocasinan Kaymakamlığının aldığı emsal kararla, artık tüketiciler, özel hastaneler tarafından kendilerinden uygulanan fazla fark ücretinin iadesini isteyebilecek.

Tüketiciler Birliği (TB) Genel Başkanı Mahmut Şahin, birlik binasında konuyla ilgili olarak yaptığı basın açıklamasında, Kayseri Kocasinan Kaymakamlığı tarafından alınan emsal karar ile artık tüketicilerin, özel hastanelerin uyguladığı haksız fark oranını talep edebileceklerini ifade etti.

Özel hastanelerin yasal sınırlar içinde ancak yüzde 200 fark uygulayabileceğinin altını çizen Genel Başkan Mahmut Şahin, "Yaklaşık iki ay önce, D.Y., özel bir hastanenin kendisine, 10 kat fark ücretine denk gelecek biçimde, 933 lira 60 kuruş fazla fark uyguladığı şikayeti ile geldi. İki aylık mücadele sonucunda, D.Y., hastanenin kendisine uyguladığı farkı geri alabildiği gibi, Kocasinan Kaymakamlığından, konuyla ilgili olarak ilk kez emsal bir karar çıkarılmasına vesile oldu. Bundan sonra artık tüketiciler, özel hastaneler tarafından kendilerinden talep edilen haksız fark ücretlerinin iadesini talep edebilecekler" diye konuştu.

Genel Başkan Mahmut Şahin, tüketicilerin böyle bir durumda izlemesi gereken yolu şu şekilde anlattı:

"Bunun için tüketici önce, internetten Sağlık Uygulamaları Tebliği'nden yaptıracağı işlem için istenen ücreti araştırmalıdır. Tüketici buradan yola çıkarak, kendinden kaç kat fazla ücret alındığını hesaplayabilir. Eğer kendinden fazla ücret alındığını fark ederse, faturası ile birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvuracak ve SGK'da bu konuyu araştırıp fazla alındığını tespit ettiği zaman özel hastaneye idari para cezası yazacak. Tüketiciler SGK'nın idari para cezası ile ilgili kararının kopyasını alıp, eğer 3 bin 610 TL ise Hakem Heyetlerine, fazla ise Tüketici Mahkemesine, ücretin kendisine iadesini talep edecek."

"SGK tüketicilere ilgili belgeyi vermek zorunda"

Tüketicilerin benzer bir sorun yaşamaları durumunda, SGK'dan söz konusu belgeyi alma haklarının olduğuna da dikkat çeken Genel Başkan Mahmut Şahin, "Eğer tüketici şikayetinde haklı ise kurum idari para cezasını kesiyor fakat tüketiciye bilgilendirme kağıdı vermiyor. Tüketici de bu belgeyi alamadığı için işlem yapamıyor. Eğer tüketiciye bu belge verilmiyorsa, tüketici bu konuyu mahkemeye taşıyabilir. Dolayısıyla doğru olan belgenin verilmesi, yanlış olan da verilmemesi" ifadelerini kullandı.
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