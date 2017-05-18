Tüketici güven endeksi yüzde 2,1 arttı

Tüketici güven endeksi mayıs ayında yüzde 2,1 oranında artarak 72,8 oldu.

Tüketici güven endeksi mayıs ayında yüzde 2,1 oranında artarak 72,8 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı Mayıs ayı tüketici güven endeksini açıkladı. Buna göre; Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 2,1 oranında arttı; nisan ayında 71,3 olan endeks değeri mayıs ayında 72,8 oldu.

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,4 oranında artarak Mayıs ayında 92 oldu. Bu artış, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durumunun daha iyi olacağını bekleyenlerin artmasından kaynaklandı.

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi Nisan ayında 96,2 iken, Mayıs ayında yüzde 4,5 oranında artarak 100,6 değerine yükseldi. Bu artış, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durumun daha iyi olacağı yönünde beklentisi olan tüketicilerin sayısının bir önceki aya göre arttığını göstermektedir.

İşsiz sayısı beklentisi endeksi bir önceki aya göre yüzde 3 oranında artarak Mayıs ayında 75,3 oldu. Bu artış, gelecek 12 aylık dönemde işsiz sayısında artış bekleyenlerin azalmasından kaynaklandı.

Tasarruf etme ihtimali endeksi yüzde 6,9 oranında azaldı. Nisan ayında 25,1 olan endeks, Mayıs ayında 23,3 değerine düştü. Bu düşüş, tüketicilerin gelecek 12 aylık dönemde tasarruf etme ihtimallerinin bir önceki aya göre azaldığını göstermektedir.

