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Tüketici güven endeksi Ocak'ta arttı
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Tüketici güven endeksi Ocak'ta arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı Ocak ayı 'Tüketici Güven Endeksi'ni açıkladı. Buna göre; Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, 2017 Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 5,6 oranında arttı; 2016 Aralık ayında 63,4 olan endeks değeri 2017 Ocak ayında 66,9 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı Ocak ayı 'Tüketici Güven Endeksi'ni açıkladı. Buna göre; Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, 2017 Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 5,6 oranında arttı; 2016 Aralık ayında 63,4 olan endeks değeri 2017 Ocak ayında 66,9 oldu.
Hanenin maddi durum beklentisi endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,9 oranında artarak 2017 Ocak ayında 87,9 oldu. Bu artış, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisinde iyileşme olduğunu göstermektedir.
Genel ekonomik durum beklentisi endeksi 2016 Aralık ayında 86 iken, 2017 Ocak ayında yüzde 3 oranında artarak 88,6 oldu. Bu artış, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durumun daha iyi olacağı yönünde beklentisi olan tüketicilerin sayısının bir önceki aya göre arttığını göstermektedir.
İşsiz sayısı beklentisi endeksi bir önceki aya göre yüzde 5,4 oranında artarak, 2017 Ocak ayında 68,9 oldu. Bu artış, gelecek 12 aylık dönemde işsiz sayısında düşüş bekleyenlerin artmasından kaynaklandı.
Tasarruf etme ihtimali endeksi yüzde 34 oranında arttı. 2016 Aralık ayında 16,7 olan endeks, 2017 Ocak ayında 22,4 değerine yükseldi. Bu artış, tüketicilerin gelecek 12 aylık dönemde tasarruf etme ihtimallerinin bir önceki aya göre arttığını göstermektedir.


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