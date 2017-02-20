Tüketici güven endeksi geriledi

Tüketici güven endeksi, Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 1,8 oranında azaldı. Ocak ayında 66,9 olan endeks değeri Şubat ayında 65,7 oldu.

Tüketici güven endeksi, Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 1,8 oranında azaldı. Ocak ayında 66,9 olan endeks değeri Şubat ayında 65,7 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı Şubat ayı 'Tüketici Güven Endeksi'ni açıkladı. Buna göre, Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 1,8 oranında azaldı. Ocak ayında 66,9 olan endeks değeri Şubat ayında 65,7 oldu.

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi 85,9 oldu

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,2 oranında azalarak Şubat ayında 85,9 oldu. Bu azalış, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durumunun daha iyi olacağını bekleyenlerin oranının düşmesinden kaynaklandı.



GENEL EKONOMİK DURUM BEKLENTİSİ ENDEKSİ 88 OLDU

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi Ocak ayında 88,6 iken, Şubat ayında yüzde 0,7 oranında azalarak 88 oldu. Bu azalış, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durumun daha iyi olacağı yönünde beklentisi olan tüketicilerin sayısının bir önceki aya göre azaldığını gösterdi.



İŞSİZ SAYISI BEKLENTİSİ ENDEKSİ 67,9 OLDU

İşsiz sayısı beklentisi endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,4 oranında azalarak Şubat ayında 67,9 oldu. Bu azalış, gelecek 12 aylık dönemde işsiz sayısında düşüş bekleyenlerin azalmasından kaynaklandı. Tasarruf etme ihtimali endeksi yüzde 5,9 oranında azaldı. Ocak ayında 22,4 olan endeks, Şubat ayında 21 değerine düştü. Bu azalış, tüketicilerin gelecek 12 aylık dönemde tasarruf etme ihtimallerinin bir önceki aya göre azaldığını gösterdi.

