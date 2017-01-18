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TÜİK'te 54 personel görevden uzaklaştırıldı
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TÜİK'te 54 personel görevden uzaklaştırıldı

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, 16 Temmuz-7 Kasım 2016 tarihleri arasında TÜİK Başkanlığından 54 personelin görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, 16 Temmuz-7 Kasım 2016 tarihleri arasında TÜİK Başkanlığından 54 personelin görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.
Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun Kalkınma Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlar ile TÜİK'te hakkında işlem yapılan personelin sayılarını sorduğu önergeyi yanıtladı. Tanrıkulu'nun TBMM'ye verdiği soru önergesine yazılı cevap veren Bakan Elvan, "Bakanlığımıza bağlı kurumlardan 16 Temmuz-7 Kasım 2016 tarihleri arasında TÜİK Başkanlığında toplam 54 personel 'Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olma gerekçesiyle' görevinden uzaklaştırılmıştır" ifadelerini kullandı. Bakan Elvan, "17 ilde 1 daire başkanı, 3 bölge müdürü, 2 istatistik müşaviri, 14 TÜİK uzmanı, 6 TÜİK uzman yardımcısı, 4 mühendis, 11 istatistikçi, 3 matematikçi, 2 sosyolog, 1 şube müdürü, 2 teknisyen, 1 teknisyen yardımcısı olmak üzere toplam 54 personel görevden uzaklaştırıldı" dedi.
Elvan, 16 Temmuz-7 Kasım 2016 tarihleri arasında TÜİK Başkanlığında toplam 141 personelin 'Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olma gerekçesiyle' 672 sayılı KHK ve 675 sayılı KHK ile meslekten ihraç edildiğini bildirdi.
Bakan Elvan, 16 Temmuz-7 Kasım tarihleri arasında TÜİK'te toplam 7 personelin ise görevine iade edildiğini belirtti.
Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığından ise 16 Temmuz-7 Kasım 2016 tarihleri arasında FETÖ/PYD ve diğer terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olma gerekçesiyle 2 memurun görevinden uzaklaştırıldığını belirten Bakan Elvan, bunlardan birisinin ise görevine geri iade edildiğini kaydetti.
Elvan, "Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığından 16 Temmuz-7 Kasım 2016 tarihleri arasında 2 veri hazırlama ve kontrol işletmeni ve 1 mühendis olmak üzere toplam 3 personel görevden uzaklaştırılmıştır. Mühendis unvanındaki 1 personel 672 sayılı KHK ile kamu görevinden ihraç edilmiştir" dedi.
(Pelin Üzek / İHA)
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