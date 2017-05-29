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TÜİK katı yakıtlar istatistiklerini açıkladı
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TÜİK katı yakıtlar istatistiklerini açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamada katı yakıtlar istatistiklerine göre, en fazla üretim ve teslimatın linyitte gerçekleştiği belirtildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamada katı yakıtlar istatistiklerine göre, en fazla üretim ve teslimatın linyitte gerçekleştiği belirtildi.
TÜİK 2017 yılı katı yakıt istatistiklerini açıkladı. Buna göre, katı yakıtların 2017 yılı Mart ayı toplam satılabilir üretim miktarlarına bakıldığında; taşkömürünün 118 bin 245 ton, linyitin 4 milyon 842 bin 340 ton ve taşkömürü kokunun 387 bin 367 ton, teslimat miktarlarına bakıldığında ise; taşkömürünün 2 milyon 682 bin 895 ton, linyitin 4 milyon 299 bin 557 ton ve taşkömürü kokunun 446 bin 263 ton olarak gerçekleştiği görüldü.
Üretilen katı yakıtların teslimatları karşılama oranı yüzde 4,4 ile en düşük taşkömüründe gerçekleşti. Bu oran taşkömürü kokunda yüzde 86,8 iken linyitte yüzde 112,6 olarak hesaplandı.
Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde; taşkömürü teslimatının yüzde 55,4'ü termik santrallere, yüzde 19,4'ü kok tesislerine, yüzde 6,3'ü demir-çelik haricindeki sanayiye yapılırken linyit teslimatının yüzde 86,5'i termik santrallere yapıldı. Taşkömürü kokunun ise yüzde 97,7'si demir-çelik sanayine sevk edildi.

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