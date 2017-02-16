16.02.2017 14:51 TÜİK girişimlerde mesleki eğitim istatistiklerini açıkladı

Mesleki eğitim sağlayan girişim oranı yüzde 39,8 oldu. Mesleki eğitim sağlayan girişim oranı yüzde 39,8 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2015 yılı girişimlerde mesleki eğitim istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Türkiye genelinde çalışanlarına mesleki eğitim kursu veya mesleki eğitimin diğer türlerini (işbaşında rehberli eğitim, rotasyon ve yer değiştirmeler, çalışma ziyaretleri, kalite ve öğrenme çemberleri, öz yönelimli öğrenme, konferans, çalıştay, ticaret fuarları, seminerlere katılım) sağlayan girişimlerin tüm girişimler içindeki oranı 2010 yılında yüzde 33,9 iken, 2015 yılında yüzde 39,8'e yükseldi.

Girişimlerin büyüklük grubuna göre değerlendirildiğinde; en yüksek mesleki eğitim sağlama oranı yüzde 76,3 ile binden fazla personel çalıştıran girişimlerde gerçekleşirken, en düşük mesleki eğitim sağlama oranı yüzde 32,4 ile 10-19 personel çalıştıran girişimlerde oldu. Ekonomik faaliyete göre bakıldığında ise; en yüksek mesleki eğitim sağlama oranı yüzde 72,1 ile 'Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) ve diğer ulaşım araçlarının imalatı' sektöründe gerçekleşti.

Girişimlerin yüzde 31,9'u mesleki eğitim kursu sağlarken, yüzde 29,1'i mesleki eğitimin diğer şekillerini sağladı. Girişimlerin yüzde 21,3'ü mesleki eğitim kurslarının yanı sıra mesleki eğitimin diğer şekillerini de sağladı.



EN ÇOK SAĞLANAN DİĞER MESLEKİ EĞİTİM SEKLİ İŞ BAŞINDA REHBERLİ EĞİTİM

Girişimlerin yüzde 22'si iş başında rehberli eğitim, yüzde 13,3'ü öğrenme kalite çemberleri, yüzde 12,1'i rotasyon, yer değiştirme, çalışma ziyaretleri, yüzde 12'si konferans, ticaret fuarları ve atölye çalışmaları ve yüzde 9,9'u ise öz yönelimli öğrenme şeklinde diğer mesleki eğitim sağladı. Binden fazla personel çalıştıran girişimlerin yüzde 56,8'i ve 10-19 personel çalıştıran girişimlerin yüzde 17,3'ü iş başında rehberli eğitim sağlamayı tercih etti.

Mesleki eğitim kurslarında eğitim sağlayan girişimlerdeki ücretli çalışan başına harcanan süre 2010 yılında 13 saat iken, 2015 yılında 22 saate yükseldi. Sürenin en yüksek olduğu girişim büyüklük grupları, 25 saat ile 500-999 arası sayıda ve binden fazla sayıda personel çalıştıran girişimler oldu. Ekonomik faaliyet alanına göre bakıldığında ise; mesleki eğitim kurslarına en fazla süre, 49 saat ile 'Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri' sektöründe harcandı.

Katılımcı başına mesleki eğitim kurs maliyeti 2010 yılında 296 TL iken, 2015 yılında 315 TL oldu. Girişim büyüklüğüne göre bakıldığında en fazla artış yüzde 13,6 ile binden fazla sayıda personel çalıştıran girişimlerde gerçekleşti. Ekonomik faaliyete göre değerlendirildiğinde ise en fazla artış yüzde 16,8 ile 'Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri' sektöründe oldu.



MESLEKİ EĞİTİM SAĞLAMANIN BAŞLICA NEDENİ ÇALIŞAN BECERİSİNİN YETERLİ OLMASI

Mesleki eğitim sağlamayan girişimlerin yüzde 79,9'una göre mesleki eğitim sağlamamalarının nedeni, 'çalışanların mevcut becerilerinin girişimin ihtiyaçlarını karşılıyor olması' oldu. Bu nedeni, yüzde 67,6 ile 'girişimin gerekli becerilere sahip kişileri istihdam etmesi' ve yüzde 47,7 ile 'mesleki eğitim kurs maliyetinin yüksek olması' takip etti.

Mesleki eğitim planı olan girişimlerinin oranının en yüksek olduğu girişim büyüklüğü grubu yüzde 67,4 ile bin ve üstü sayıda personel çalıştıran girişimler olurken, en düşük oran yüzde 25,2 ile 10-19 personel çalıştıran girişimlerde gerçekleşti. Ekonomik faaliyete göre bakıldığında; en yüksek oran yüzde 55,1 ile 'motorlu kara taşıtı, treyler, yarı treyler ve diğer ulaşım araçlarının imalatı' sektöründe ve en düşük oran yüzde 21,9 ile 'konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri' sektöründe gerçekleşti.

Mesleki eğitim için yıllık bütçe ayıran girişim oranının en yüksek olduğu girişim büyüklüğü grubu yüzde 60,2 ile binden fazla personel çalıştıran girişimler olurken, bu oranın en düşük olduğu grup yüzde 12,3 ile 10-19 personel çalıştıran girişimler oldu. Ekonomik faaliyete göre ise en yüksek oran yüzde 54,6 ile 'finansal hizmet faaliyetleri, zorunlu sosyal güvenlik hariç sigorta, reasürans ve emeklilik fonları' sektöründe ve en düşük oran yüzde 9 ile 'tekstil ürünleri, giyim eşyaları ve deri ve ilgili ürünlerin imalatı' sektöründe gerçekleşti.

Mesleki eğitim sağlanan girişimler büyüklük grubuna göre değerlendirildiğinde; en önemli mesleki eğitim sağlayıcıları yüzde 42,5 ile 'özel eğitim kurumları' oldu. Bunu yüzde 25,9 ile (İŞKUR ve Milli Prodüktivite Merkezi'nin de dahil olduğu) 'diğer eğitim sağlayıcıları' takip ederken, üçüncü sırada yüzde 24,4 ile 'asıl faaliyeti eğitim olmayan özel şirketler' yer aldı.

Mesleki eğitim kursu sağlayan girişimlerde mesleki eğitim kurslarına katılanların girişimde toplam çalışan oranının en yüksek olduğu girişim büyüklük grubu yüzde 65 ile 250-499 personel çalıştıran girişimler oldu; en düşük oran ise yüzde 55,6 ile 10-19 personel çalıştıran girişimlerde gerçekleşti. Ekonomik faaliyete göre değerlendirildiğinde ise en yüksek oran yüzde 72,7 ile 'Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı, kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması' sektöründe gerçekleşti.



