Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
TÜİK enflasyon sepetinde değişiklik yaptı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

TÜİK enflasyon sepetinde değişiklik yaptı

TÜİK TÜFE sepetindeki düz cam, pamuklu bebek çorabı, paket pamuk, madlen çikolata, uydu alıcısı ve taze bamya olmak üzere 6 ürünü sepetten çıkardı; tor perde, derin dondurucu, test kitabı olmak üzere 3 ürün ekledi.

TÜİK TÜFE sepetindeki düz cam, pamuklu bebek çorabı, paket pamuk, madlen çikolata, uydu alıcısı ve taze bamya olmak üzere 6 ürünü sepetten çıkardı; tor perde, derin dondurucu, test kitabı olmak üzere 3 ürün ekledi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) TÜFE hesaplamalarında kullanılacak endeks sepeti ve ağırlıklarda değişikliğe gitti. Buna göre, Ana harcama gruplarında yer alan gıda ve alkolsüz içecekler grubunun ağırlığı 23,68'den 21,77'ye düşürdü. Konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar grubunun ağırlığı 15,93'ten 14,85'e, giyim ve ayakkabı grubunun ağırlığı da 7,43'ten 7,33'e çekti. Ağırlıklar, mobilya, ev aletleri ve ev bakım hizmetleri grubunda 8,02'den 7,72'ye, sağlıkta 2,66'dan 2,63'e, haberleşmede 4,42'den 4,12'ye, eğlence ve kültürde 3,81'den 3,62'ye geriledi.
Ağırlıklarda ulaştırmada 14,31'den 16,31'e, alkollü içecekler ve tütünde 4,98'den 5,87'ye, eğitimde 2,56'dan 2,69'a, lokanta ve otellerde 7,47'den 8,05'e, çeşitli mal ve hizmetlerde 4,73'ten 5,04'e yükseldi. Açıklamada 2017 yılında TÜFE'de her ay 27 bin 386 iş yerinden ve 4 bin 275 haneden (kira maddesi için) 910 madde çeşidine ait yaklaşık 400 bin 772 fiyat derlenerek hesaplama yapılacağı bildirildi.

6 ÜRÜN ÇIKARILDI,3 ÜRÜN EKLENDİ
Hanehalkı bütçe anketi harcamaları sonuçlarına göre önemini kaybeden 6 madde 2017 TÜFE sepetinden çıkarıldı, önem kazanan 3 madde ise sepete eklendi. Stor perde, derin dondurucu, test kitabı eklenirken, düz cam, pamuklu bebek çorabı, paket pamuk, madlen çikolata, uydu alıcısı ve taze bamya çıkarıldı.
Tüketici fiyat endeksi hesaplamalarında, 2017 yılı Ocak ayı itibariyle mevsimsel ürünlerin her ay farklı bir ağırlığa sahip olduğu değişken ağırlık yöntemi yerine, Avrupa Birliği tarafından önerilen, her ürünün yıl boyunca ve bütün aylarda aynı ağırlığa sahip olduğu sabit ağırlık yöntemi kullanılmaya başlanacağı belirtildi.
Yapılan açıklamada, daha önce yayımlanan özel kapsamlı TÜFE göstergelerinden işlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içecekler, tütün ürünleri ile altın hariç (H) ve enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içecekler ve tütün ile altın hariç (I) endeksinin yanı sıra 19 yeni özel kapsamlı endeks haber bülteni ile birlikte yayımlanacağı, daha önce COICOP 3'lü düzeyde yayımlanan endekslerin detayı arttırılarak, COICOP 4'lü düzey ayrıntısında endeksler ilk defa yayımlanacağı kaydedildi.


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Kar geri döndü!
Erdoğan'dan CHP'ye 'AYM' yanıtı
TÜİK enflasyon sepetinde değişiklik yaptı
Tır bariyerlere çarptı, İstanbul yolu kapandı
Ürdünlü mevkidaşıyla görüştü
Vatan sevgisi 3 bin 280 mısralık şiir yazdırdı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
FETÖ davasında flaş karar! 43 Hava Harp Okulu öğrencisi...
FETÖ davasında flaş karar! 43 Hava Harp Okulu öğrencisi...
Selahattin Demirtaş: Bu savcıları araştırın!
Selahattin Demirtaş: Bu savcıları araştırın!
Galatasaray Erzincanspor maçı geniş özeti
Galatasaray Erzincanspor maçı geniş özeti
İstanbul hava durumu yarın sert geliyor!
İstanbul hava durumu yarın sert geliyor!
Ülker binlerce personel alacak!
Ülker binlerce personel alacak!
Arınç, 'Erdoğan'dan af diledi' iddiasını yalanladı
Arınç, 'Erdoğan'dan af diledi' iddiasını yalanladı
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Kar geri döndü!
Kar geri döndü!
Erdoğan'dan CHP'ye 'AYM' yanıtı
Erdoğan'dan CHP'ye 'AYM' yanıtı
TÜİK enflasyon sepetinde değişiklik yaptı
TÜİK enflasyon sepetinde değişiklik yaptı
Tır bariyerlere çarptı, İstanbul yolu kapandı
Tır bariyerlere çarptı, İstanbul yolu kapandı
Ürdünlü mevkidaşıyla görüştü
Ürdünlü mevkidaşıyla görüştü
Vatan sevgisi 3 bin 280 mısralık şiir yazdırdı
Vatan sevgisi 3 bin 280 mısralık şiir yazdırdı
İngiltere Başbakanı Türkiye'ye geliyor
İngiltere Başbakanı Türkiye'ye geliyor
Thiam Khaly imzayı attı
Thiam Khaly imzayı attı
Coutinho 5 yıl daha Liverpool'da
Coutinho 5 yıl daha Liverpool'da
Bülent Uygun sağlık kontrolünden geçti
Bülent Uygun sağlık kontrolünden geçti
Osman Baydemir gözaltına alındı
Osman Baydemir gözaltına alındı
NASDAQ'da açılış gongu BİST için çaldı
NASDAQ'da açılış gongu BİST için çaldı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English