Tuğçe'nin katiline müebbet talebi

Bursa'nın Gemlik ilçesinde aşkına karşılık vermeyen genç kızı öldüren şahsın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde aşkına karşılık vermeyen genç kızı öldüren şahsın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Geçen yıl aralık ayında meydana gelen olayda 30 yaşındaki çiftçi Aykut E., Pamukkale Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümünden mezun olan ve iş buluncaya kadar Halk Eğitim Merkezi kursuna devam eden 25 yaşındaki Tuğçe Uludağ'ı aşkına karşılık vermediği gerekçesiyle öldürdü. Olayın ardından intihara kalkışan Aykut E., tedavisinin ardından tutuklandı. Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında 'tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi. İlk duruşmadaki ifadelerini tekrarlayan sanık, "Tuğçe ile 1.5 yıldır arkadaşız ve bunu resmileştirmek için aileler görüştü. Ailelerimizin görüşmesinden iki hafta sonra benimle görüşmek istemediğini söyledi. Yine iki defa oturup konuştuk. Tekrar bir gün karşılaştığımızda bu işin olmayacağını belirtti. Olay günü Gemlik'te ayaküstü görüştük. Yine olmayacağını tekrarladı. Ben de iki kutu bira aldım. Biraları içerek Umurbey Mahallesi'ne arkadaşlarımı görmeye gittim. Gemlik Avcılar Kulübüne üye olduğum için sürekli arabamda tüfek bulunuyordu. Tuğçe'nin evinin yakınına park ettim. Tuğçe'nin gece saat 21.00 sıralarında otobüs durağından evine doğru geldiğini gördüm. Arabadan indi yeniden konuşmak istedim. 'Babam öldü, sen ayrılınca psikolojim bozuldu' dedim. 'Bana ne' diyerek hakaret etti. Arabaya gidip tüfeği aldım. Evine doğru yürürken Tuğçe diye seslenerek üç el ateş ettim. Yüzünün bana dönük olup olmadığını bilmiyorum. Karşılaşmamız tesadüfen oldu. Sonra zeytinlikte kendi göğsüme tüfeği dayayıp ateş ettim" dedi.

Şahitlerin dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti kısa bir ara verdi. Aranın ardından cumhuriyet savcısı, mütalaasında sanığın cinayeti tasarlayarak işlediğini söyleyerek, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Mahkeme heyeti, karar için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.



"İNŞALLAH ADALET YERİNİ BULACAK"

Duruşmanın ardından açıklamalarda bulunan genç kızın annesi Tülay Uludağ, "İnşallah adalet yerini bulacak. Ağırlaştırılmış müebbet talep ediyorum" diye konuştu.

Ölen kızın avukatı Mehmet Gül de, "Cumhuriyet savcısı sanık hakkında mütalaasını verdi. Sanığın bir anlık kararla değil, tasarlayarak öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını talep etti. Mahkeme karar için duruşmayı erteledi" şeklinde konuştu.

(Ahmet Faruk Çabuk / İHA)