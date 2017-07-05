Tuğba Özay'ın hızına yetişilmiyor

Eski manken, sinema ve tiyatro oyuncusu olan Tuğba Özay, Bodrum sokaklarında objektiflere takıldı. Özay, 3 film, 2 klip, 2 tiyatro oyunu ve 1 müzik kaydı ile rekora koşuyor.

Eski manken, sinema ve tiyatro oyuncusu olan Tuğba Özay, Bodrum sokaklarında objektiflere takıldı. Özay, 3 film, 2 klip, 2 tiyatro oyunu ve 1 müzik kaydı ile rekora koşuyor.

Bodrum çarşısında alışveriş yapan Tuğba Özay objektiflere takıldı. Çarşının altını üstüne getiren Özay bol bol alışveriş yaptı. Çarşıda tek başına gezen Özay'ı gören vatandaşlar fotoğraf çektirme yarışına girdi. Hayranlarını kıramayan Özay vatandaşlarla fotoğraf çektirdikten sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bodrum'a tatile değil çalışmaya geldiğini ifade eden Tuğba Özay, 19 Temmuz akşamı Herodot Kültür Merkezi'nde sahnelenecek "Kocamın Nişanlısı" adlı tiyatroda sahne alacağını söyledi. Yoğun bir çalışma temposu geçirdiğini anlatan Özay sözlerine şöyle devam etti:

"İki tane klip çektim daha geçtiğimiz hafta, yeni yayınlanacak. Onun dışında sinema filmleri çektik 3 tane, bu sene çok yoğun geçti çok şükür. İki tane tiyatro oyunu vardı bir tane müzik kaydı yaptım. Boş durmak değil koşturmak lazım efendim."

Çocukluğunun Bodrum'da geçtiğini söyleyen Özay, fırsat buldukça Bodrum'da gezdiğini de anlattı. Tuğba Özay, betonlaşmadan dolayı çok etkilendiğini belirterek şunları söyledi:

"Bodrum sonuçta çok çok güzel bir yer. Benim bütün çocukluğum burada geçti. Uzun zamandır bu kadar net bir gezim olmamıştı. Bodrum'da üzüldüğüm şeyler var. Çocukluğum burada geçtiği için o betonlaşmayı görmüş olmak beni çok üzdü diyebilirim. Halikarnas'ın yıkılmasına çok üzüldüm çünkü Halikarnas Bodrum'un bir simgesi, bir sembolüydü, hatta şarkısı bile vardı."

(Eren Ayhan/İHA)