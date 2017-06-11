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Tuğba Özay'dan 'Deniz Seki' değerlendirmesi
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Tuğba Özay'dan 'Deniz Seki' değerlendirmesi

Manken ve şarkıcı Tuğba Özay, 'Ünlü bir insanın, topluma mal olmuş, toplum tarafından da sevilen bir sanatçının 2,5 yıl sonra özgürlüğüne kavuşmuş olması, dünyanın her yerinde çok büyük ilgi ile karşılanır; basında da çok geniş yer bulur' dedi.

Manken ve şarkıcı Tuğba Özay, "Ünlü bir insanın, topluma mal olmuş, toplum tarafından da sevilen bir sanatçının 2,5 yıl sonra özgürlüğüne kavuşmuş olması, dünyanın her yerinde çok büyük ilgi ile karşılanır; basında da çok geniş yer bulur" dedi.
Çorlu Eğitim ve Sağlık Vakfı (ÇESAV) tarafından yaptırılacak olan 15 Temmuz İlkokulu'nun yapımına katkı sağlamak maksadıyla düzenlenen Büyük Çorlu Eğitim Kermesinde sahne alan sanatçı Tuğba Özay, Çorlululara keyifli bir gece yaşattı. Sahnede çocuklarla birlikte şarkılar söyleyerek dans eden Özay, kermes alanındaki lunaparkta balerine de bindi.

DENİZ SEKİ CEVABI
Kendisi de bir süre cezaevinde kalmış olan Tuğba Özay'a kısa bir süre önce cezaevinden tahliye olan sanatçı Deniz Seki'nin kahramanlar gibi karşılanmasının eleştiri konusu olduğunun anımsatılması ve bu konudaki değerlendirmesi sorulması üzerine Özay, "Sonuçta dünyanın neresinde olursa olsun ünlü bir insanın, topluma mal olmuş, toplum tarafından da sevilen bir sanatçının 2,5 yıl sonra özgürlüğüne kavuşmuş olması dünyanın her yerinde çok büyük ilgi ile karşılanır; basında da çok geniş yer bulur" dedi.
"Sonuçta o bir sanatçı" diyen Özay, "Tamam yapmış olduğu neyse benim şiddetle karşı olduğum bir şey. Bu konuyla ilgili de ciddi çalışmalar yapan, mücadele eden bir insanım. Çocuklarımız bu zehre asla ve asla bulaşmasın ki Türkiye'de de şu anda bu çok ciddi bir oranda yükselişte. Hepimiz bu konuda duyarlılık göstermeli ve karşısında durmalıyız. Ama şimdi konunun bu tarafı Deniz'i ilgilendiren bir durum ve bundan sonraki tabi ki dileğim onun gibi bir insanın, onun kadar üretken bir sanatçının, toplum tarafından sevilen bir ismin bu tür bir zemin üzerinde olmamasını dilerim" ifadelerini kullandı.

"KİM BİLİR NE FIRTINALAR YAŞADI"
Tuğba Özay açıklamalarını şöyle sürdürdü:
"Her şeyden önce kendi sağlığı açısından onu sevenlerin ona olan güveni, sevgisi, ailesi açısından. Mutlu olmasını, sağlıkla yaşamasını, özgür olmasını dilerim. Ama insanlarda belki de şöyle bir öfke vardı. Yapmış olduğu şey karşılığında neden işte böyle bir kraliçeler gibi karşılandı. Ama dediğim gibi çok normal bu kadın sonuçta 2 buçuk yıldır cezaevindeydi. Kim bilir ne fırtınalar yaşadı, ne büyük hesaplaşmalar yaşadı, nasıl bir iç hesaplaşmaya girdi, bundan sonra hayatına nasıl bir yön verecek, bu onun kendi iç dünyası. O yüzden affedici olmak, bazı zamanlarda hoşgörülü olmak gerekiyor. Yine söylüyorum, orada bulunma sebebini asla ve asla tasvip etmiyorum, o ayrı bir konu ama olayın içeriğini tek başına ele alırsak eğer dünyanın her yerinde zaten bu bir konu olurdu."
(Serdar Şahin / İHA)

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