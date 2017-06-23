Tüfenkci, FETÖ'cülerin gümrüklerden kaçış denemelerini anlattı

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, FETÖ'cülerin gümrük kapılarında araçların bagajlarında, otobüs üzerinde, kamyon kasasında kaçış denemeleri olduğunu belirterek, 'Şekilden şekle girmiş kaçış görüntüleri var, yakalanmaları var. Kılık değişikliği yapanlar veya para transferleri yapmaya çalışanlar var' dedi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, FETÖ'cülerin gümrük kapılarında araçların bagajlarında, otobüs üzerinde, kamyon kasasında kaçış denemeleri olduğunu belirterek, "Şekilden şekle girmiş kaçış görüntüleri var, yakalanmaları var. Kılık değişikliği yapanlar veya para transferleri yapmaya çalışanlar var" dedi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, FETÖ terör örgütü üyelerinin gümrüklerden kaçak yollarla çıkmak için denediği ilginç yöntemleri anlattı. Tüfenkci, "FETÖ hikayeleri gümrükte kaçarken oluyor. Ya bagajda, ya otobüsün üzerinde ya da kamyonun kasasında oluyor. Tabi şirketlerle ilgili, yapılanmalarla ilgili bildiğimiz bir sürü hile yaparak oluşturdukları kaynaklar olduğunu sizler de biliyorsunuz. Onları yakından takip ediyoruz ama esas kamuoyunun ilgisini çekecek olan onların görüntüleri var, şekilden şekle girmiş kaçış görüntüleri var, yakalanmaları var. Kılık değişikliği yapanlar veya para transferleri yapmaya çalışanlar var" diye konuştu.

(Uğur Kan Yüksek/İHA)